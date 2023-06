Tappa cattolichina per il "Giro d'Italia a Vela" del navigatore paraplegico Marco Rossato

Ha fatto tappa a Cattolica il "Giro d'Italia a Vela" dei "Timonieri sbandati" a bordo della speciale imbarcazione "Tornavento". Ad incontrarli, ieri, vi erano i membri dell'Associazione Puravida 2.0 e l'Assessore alle Politiche sociali, Nicola Romeo, in rappresentanza dell'Amministrazione Comunale.

"Navigare oltre i limiti", di cosa si tratta? E' la nuova impresa di Marco Rossato, navigatore paraplegico, per sensibilizzare pubblico e operatori su accessibilità per tutti alle strutture nautiche e tutela dell’ambiente. Il Giro, supportato da Marevivo, è partito il 2 giugno dal Salone Nautico di Venezia e prevede 26 tappe in altrettanti porti turistici italiani coinvolgendo anche Igor Macera, suo storico amico ed anch’egli portatore di disabilità motorie.

"Lo scopo principale di questa impresa, oltre a mantenere alta l'attenzione sul tema disabilità ed inclusione, sarà di mettere in luce e dare il massimo risalto ai porti accessibili di tutta Italia. A Cattolica il Marina Yacht Club ne è un ottimo esempio", sottolineano di Puravida 2.0. L'incontro è stato, soprattutto, occasione per confrontarsi sul progetto dell'Associazione cattolichina di ristrutturare una imbarcazione, U.L.D.B. (Ultra Light Displacement Boat), e renderla completamente accessibile e governabile anche da persone con disabilità. Per sostenere il progetto è possibile visitare: https://uldbitalia.it/

"Tutti noi apprezziamo le situazioni confortevoli indipendentemente dalla nostra condizione personale e soprattutto in certe situazioni tutti ci auguriamo di non trovare ostacoli sul nostro cammino - racconta Marco Rossato - Questo accade a chi come me si trovi su una carrozzella ma anche a chi debba spingere i bimbi in passeggino o trasportare carichi pesanti o voluminosi. Il comfort per tutti, che include ovviamente la sicurezza delle strutture, è il mantra che mi guiderà in questa circumnavigazione della penisola". "Inoltre - continua Rossato - in questa avventura avrò il prezioso supporto dell’Associazione Marevivo e questo ci darà modo di parlare anche del grave problema della plastica in mare che Tornavento cercherà di raccogliere durante la navigazione". Per contribuire alle iniziative dell’Associazione "I Timonieri Sbandati" - Marevivo: https://www.sailforall.it/sostienici/donazioni/

Infine, il "Giro a vela" servirà anche quale preziosa messa a punto di diverse pratiche e attività di bordo, per preparare l’ambizioso progetto della prima traversata in solitaria dell’Oceano Atlantico da parte di un navigatore paraplegico nel 2025.