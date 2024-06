Tennis, a Viserba avanza l’Emilia Romagna Junior Tour: 139 giocatori al via

Entra nel vivo sui campi del Tennis Club Viserba un grande appuntamento giovanile, una tappa del circuito Emilia Romagna Junior Tour Under 10-12-14, maschile e femminile. Nel complesso sono 139 i giocatori al via nei sei tabelloni in programma, di questo 25 solo a livello di Under 10.

Under 10 maschile, 1° turno del primo tabellone: Mattia Gaggi-Leonardo Oligeri 4-6, 6-2, 10-4. 2° turno: Nicolò Pazzaglini-Michele Cortesi 6-1, 6-0, Matteo Silvani-Amedeo Chietera 6-1, 6-0, Mattia Sena-Marco Boschetti 6-2, 6-2. Under 10 femminile, quarti: Emma Mattone-Matilde Ortolani 6-1, 6-2. Nell’Under 12 femminile 2° turno: Eleonora Morosini-Waleska Lusini 6-3, 5-7, 10-8. 3° turno: Sol Francini-Emma Morelli 6-2, 6-4, Chiara Lugaresi-Nema Dione 7-5, 6-3.

Nell’Under 12 maschile primo tabellone, 3° turno: Giacomo Terenzi-Filippo Dascalu 6-3, 2-0 e ritiro, Edoardo Casadei-Nicolò Orazi 6-1, 6-4, Gianluca Mezzapesa Valdinoci-Cesare Manieri 7-5, 6-4, Mattia Scarpellini-Gianmaria Chietera 6-3, 6-3. 4° turno: Julian Macini-Mattia Scarpellini 7-6, 6-2, Alessandro Pericoli-Alberto Marciano 6-4, 6-3. Nell’Under 14 maschile 2° turno Alberto Biasini-Edoardo Giuseppe Sabato 6-1, 6-1, Gianmaria Sarti-Jacopo Casali 6-3, 7-6, Giulio Colangeli-Giorgio Nardini 6-3, 6-2.

Turno di qualificazione: Massimo Marcolini (n.5)-Pietro Fabbri 6-0, 6-3, Alex Andrea Ravara (n.6)-Mattia Piepoli 6-1, 6-1, Tommaso Mandelli (n.7)-Adam Aluigi El Attar 6-0, 6-0, Nicolò Brugioni (n.2)-Davide Capodagli 6-0, 6-0. Si qualifica anche Alessandro Guzinschi. I big del tabellone principale sono sicuramente il 3.2 Pietro Tombari, Lorenzo Vito Farinato, Mattia Pettenati ed i 3.4 Ian Catallo, Michele Tonti, Jacopo Andruccioli e Federico Attanasio. Nel torneo Under 14 femminile turno di qualificazione: Giulia Conti-Sveva Penna (n.1) 6-2, 6-0, Emma Moroni-Shaylee Cieri 3-6, 6-3, 10-5, Viola Cuppini (n.2)-Maria Chiara D’Accampo 6-2, 6-0, Ginevra Baldazzi (n.3)-Giulia Falzoni 6-1, 6-2. Nel tabellone principale n.1 Gioia Angeli, n.2 Lisa Pierini, n.3 Bianca Solazzi, n.4 Lucrezia Cavalieri. Il giudice di gara è Antonio Giorgetti, direttore di gara Marco Mazza.