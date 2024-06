Tennis, Anastasiya Grymalska vince da protagonista il torneo Open femminile del Ct Venustas

Anastasiya Grymalska si aggiudica da autentica protagonista il trofeo “Città di Bellaria”, il torneo nazionale Open femminile dotato di 4000 euro di montepremi organizzato dal Circolo Tennis Venustas di Igea Marina. Nella finalissima andata in scena mercoledì sera la n.1 del seeding non ha dato scampo a Francesca Dell’Edera, battuta con un secco 6-1, 6-2. Una finale a senso unico, come del resto tutto il torneo per la portacolori del Tennis Beinasco.

In semifinale Anastasiya ha battuto nettamente per 6-1, 6-3 Francesca Terzi (2.6 della Virtus Bologna). L’altra semifinale metteva di fronte la beniamina di casa, la riminese Emma Ferrini a Francesca Dell’Edera. Si è imposta la 2.5 portacolori del New Country Tennis Academy, testa di serie n.5, per 6-7 (2), 6-4, 6-2 sulla pari classificata romagnola, testa di serie n.6.

Quarti: Anastasiya Grymalska (2.1, n.1)-Giulia Tozzola (2.5, n.8) 6-1, 6-0, Emma Ferrini (2.5, n.6)-Elena Omiccioli (2.6) 6-2, 6-4, Francesca Dell’Edera (2.5, n.7)-Marta Lombardini (2.6) 6-3, 6-1, Francesca Terzi (2.6)-Sara Donnini (2.5, n.4) 6-4, 6-2. Nel tabellone a conclusione di 3° Isotta Mancini (3.5) è in finale dopo aver battuto 6-2, 6-3 la 3.2 Alice Battistelli. Nel tabellone a conclusione di 4° successo di Camilla Rambelli (4.4, n.1), portacolori del Ct Rimini, in finale su Margaret Tonelli (Nc), per 4-6, 6-4, 14-12. Il giudice di gara è stata Elisa Vandi, direttrice di gara Elisa Zannoni, la finale è stata arbitrata dal giudice di sedia Andrea Bellelli.