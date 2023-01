Seconda avventura in carriera agli Australian Open, la riminese Bronzetti fa esordio nel tabellone

La tennista riminese Lucia Bronzetti, dopo aver trascinato l’Italia nella finale della United Cup, fa esordio nel tabellone degli Australian Open. Per l’atleta di Villa Vurecchio è la seconda avventura nel tabellone principale degli Australian. Quando in Italia sarà notte, alle 4,30 di martedì 17 gennaio, Lucia si misurerà contro la tedesca Laura Siegemund, numero 158 della classifica Wta, in gara grazie al ranking protetto (nessun precedente). La 34enne di Filderstadt è alla sesta presenza a Melbourne dove vanta come miglior risultato il terzo turno del 2016. Per la 24enne riminese di Villa Verucchio, nel frattempo salita alla posizione numero 52 della classifica mondiale, è invece la seconda partecipazione dopo il secondo turno raggiunto dodici mesi fa (fermata da Barty).