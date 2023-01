Bronzetti non va oltre il primo turno, subito fuori dagli Australian Open con delusione e rabbia

Si conclude al primo turno l’avventura di Lucia Bronzetti nel tabellone principale degli Australian Open. La riminese non riesce ad andare avanti nel percorso, superata per 2-6, 6-4, 6-3 dopo un match molto combattuto al cospetto della tedesca Laura Siegemund. Tra le due giocatrici ci sono oltre 100 posizioni di differenza nella classifica Wta, ma poco conta: salita al numero 52 Lucia, che era stata determinante nelle fila dell’Italia per raggiungere la finale della United Cup, stavolta alza bandiera bianca contro la numero 158.

E pensare che il match era iniziato nella maniera giusta. La tennista di Villa Verucchio aveva iniziato con un 3-0, per poi salire a 4-1 e chiudere il primo set per 6-2 senza particolari problemi. Nel secondo set la reazione della tedesca, che parte subito forte (2-0) e porta il match al terzo set. Nella terza frazione si prosegue sulle ali dell’equilibrio fino al decisivo 5-3 per Siegemund. Per la 24enne riminese, alla seconda partecipazione agli Australian Open, grande delusione dopo il secondo turno raggiunto dodici mesi fa, fermata da Barty.