Il Tennis Club Viserba fa il suo esordio come Centro Federale Padel, primi tornei giovanili

Il Tennis Club Viserba fa il suo esordio come Centro Federale Padel con una serie di tornei dedicati al settore giovanile. Il Club riminese diventa il punto di riferimento per i giovani adepti di questa disciplina con un programma molto intenso e qualificato. E’ dunque tutto pronto per il torneo Padel giovanile di doppio, in programma il 23 e 24 settembre. In programma i tabelloni Under 12-14-16-18 maschili e Under 14 e 18 femminili. Una bella occasione per giocare i primi match ufficiali di questa magnifica disciplina, assolutamente emergente, sotto l’egida federale della Fitp e nella bella cornice dell’impianto del Tennis Club Viserba in Via Marconi. Le iscrizioni sono aperte sul portale Fit.