Tennis Club Viserba e Up Tennis uniscono le forze: “Circolo chiama Circolo” nel segno del grande padel

L’unione fa la forza. In questo caso la sinergia tra due importanti realtà sportive ha creato un unico team con due centri padel: Tennis Club Viserba ed Up Tennis di Torre Pedrera hanno unito le forze, sotto forma di competenze, strutture e tanta passione, per creare una struttura tecnicamente ancora più forte e performante sul territorio. Dunque il Club viserbese che ormai ha una presenza importante sul territorio ed il Club di Torre guidato dal presidente Stefano Zanni lavoreranno insieme per la community del padel riminese. La dote tecnica e strutturale che entrambe le realtà portano con se è rilevante: campi super panoramici, copertura, riscaldamento, illuminazione ed anche piacevoli momenti di convivialità per creare una nuova casa del padel. E non solo, è previsto un inverno di tornei, di sfide, di confronti, sia per il divertimento dei soci, sia per alzare il livello complessivo sotto lo slogan di “Circolo chiama Circolo”. Due realtà che stringono una forte collaborazione anche per alzare il livello dei servizi e creare un altrettanto intenso senso di appartenenza sia al Centro Tecnico Federale di Viserba, sia al Circolo di Torre che è stato un precursore del padel in Romagna.