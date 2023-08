Tennis, Luca Padovani supera Enea Vinetti e conquista il trofeo del Gavettone al Ct Venustas

Secondo successo consecutivo per Luca Padovani che, dopo la vittoria sui campi del Ct Cicconetti, si impone facilmente al Circolo Tennis Venustas di Igea Marina nel torneo nazionale di 3° categoria, il trofeo del Gavettone. Nel match-clou disputato giovedì il portacolori del Ct Rimini, in gran spolvero dopo il rientro nel circuito federale, ha battuto nettamente per 6-1, 6-0 il 13enne Enea Vinetti, giovane e promettente portacolori del Ten Sport Center. E’ chiaro che Luca Padovani, ex 2.5 ma da alcuni anni fuori dal settore agonistico, in 3° categoria ha pochi rivali. La finale è stata arbitrata dal giudice di sedia Andrea Bellelli. Si chiude così la lunga stagione organizzativa a livello federale del Circolo Tennis Venustas che ora si tuffa nell’attività giovanile e sociale.

Ottavi: Tommaso Amati (3.3, n.13)-Beniamino Savini (3.2, n.4) 6-1, 6-1, Edoardo Pagnoni (3.2, n.6)-Pietro Rinaldini (3.3, n.11) 5-7, 6-4, 10-8, Luca Padovani (3.4)-Alessandro Manco (3.2, n.8) 6-2, 6-0, Amedeo De Checchi (3.1, n.3)-Marco Manzaroli (3.3) 6-7 (5), 6-1, 10-7, Enea Vinetti (3.2, n.10)-Gianluca Vannucci (3.4) 6-1, 6-1, Enea Carlotti (3.4)-Pietro Vagnini (3.1, n.2) 6-7 (4), 6-3, 10-8, Mattia Muraccini (3.1, n.1)-Alessandro Pesaresi (3.3, n.16) 6-2, 6-3, Mattia Cerbara (3.2, n.5)-Alessandro Capodimonte (3.5) 6-3, 3-6, 10-5. Quarti: Padovani-Muraccini 6-1, 6-2, Cerbara-Amati 6-3, 6-2, De Checchi-Pagnoni 6-2, 4-6, 10-1, Vinetti-Carlotti 6-1, 6-2. Semifinali: Padovani-Cerbara 6-2, 6-3, Vinetti-De Checchi 3-6, 6-4, 10-8.

Il giudice di gara è stato Paolo Calbi con Elisa Vandi, direttrice di gara Elisa Zannoni.