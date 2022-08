Lucia Bronzetti esce in lacrime dal main draw di New York, costretta al ritiro dagli Us Open

New York non è terra di conquiste per Lucia Bronzetti. La tennista riminese, all'esordio nel primo turno del tabellone principale degli Us Open, è stata costretta al ritiro a causa di un infortunio. Nel cuore di una partita molto combattuta, l'azzurra col trascorrere dei set è risultata sempre più stanca tant'è che nel decimo gioco ha iniziato anche a zoppicare con la gamba destra e poi su un recupero è caduta a terra vittima di crampi alla gamba sinistra. E sul 30 pari, dopo un altro consulto con medico e trainer, tra le lacrime ha deciso di ritirarsi

La 23enne riminese di Villa Verucchio, salita al numero 59 del ranking (“best), all’esordio assoluto nel Major a stelle e strisce, è stata obbligata ad alzare bandiera bianca sul punteggio di 4-6 7-6 (3) 5-4 (30-30) in favore della sua avversaria, la statunitense Lauren Davis, numero 105 del ranking ma che è stata top trenta cinque anni fa, alla nona partecipazione (mai oltre il secondo turno) degli Us Open. Al momento del ritiro da segnare il bel gesto, l’abbraccio con Davis.