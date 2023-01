Lucia Bronzetti al fianco di Berrettini e Musetti con il sogno di portare l'Italia in finale alla United Cup

La tennista riminese Lucia Bronzetti sogna in grande. E lo fa vestendo la maglia della Nazionale azzurra del tennis. Il team composto da Matteo Berrettini, Marco Bortolotti, Lucia Bronzetti, Lorenzo Musetti, Camilla Rosatello, Martina Trevisan e Andrea Vavassori è ancora in corsa in Australia. talia e Grecia si affrontano venerdì (6 gennaio) e il giorno successivo nella sfida che vale un posto in finale alla “United Cup”, nuovo evento a squadre miste che ha dato il via alla stagione 2023 (questa prima edizione mette in palio fino a 500 punti per i ranking ATP e WTA e un montepremi complessivo di 15 milioni di dollari). Fin qui, nel suo cammino, l'Italia ha superato Brasile e Norvegia ed ha ceduto alla Polonia ma è stata ripescata per una migliore differenza set tra le squadre battute nelle finali cittadine.

Questo il programma dei match. Si comincia venerdì, alle 9 italiane, con Martina Trevisan contro la greca Maria Sakkari, n.6 WTA. A seguire Lorenzo Musetti, imbattuto fin qui, gioca contro Michail Pervolarakis.

Sabato in programma gli altri tre match. Dalle ore 7 italiane Matteo Berrettini, che ha vinto tutti e tre i singolari disputati fin qui (battendo tra l’altro due top-ten come Ruud ed Hurkacz), sfida Stefanos Tsitsipas. Quindi Lucia Bronzetti trova dall’altra parte della rete Despina Papamichail: la 29enne di Preveza si è aggiudicata in due set l’unico precedente con la 24enne riminese di Villa Verucchio, disputato nelle semifinali dell’ITF da 15mila dollari di San Severo (terra) nel 2018. In chiusura il doppio misto.