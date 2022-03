Tennis. Lucia Bronzetti ko, ma grazie al ruolo di "lucky loser" accede al tabellone principale di Miami

Lucia Bronzetti, seppure nel ruolo di lucky loser (perdente fortunata), entra nel tabellone principale del Wta 1000 di Miami. Nel turno decisivo delle qualificazioni Bronzetti è stata sconfitta per 6-3 6-2, in un’ora e 17 minuti di gioco, dalla cinese Qiang Wang. L’azzurra di Villa Verucchio è però stata ripescata come lucky loser e sfiderà all’esordio Ajla Tomljanovic e in caso di vittoria ci sarebbe un derby tutto made in Italy con Camilla Giorgi. Il lucky loser viene scelto tra i cinque migliori giocatori di una determinata classifica.