Tennis, Lucia Bronzetti ora è un rullo compressore anche sull'erba, è ai quarti del Bad Homburg Open

Ottime notizie per Lucia Bronzetti. La tennista riminese accede ai quarti di finale del “Bad Homburg Open” (WTA 250 - montepremi 259.303 dollari) di scena sui prati tedeschi. L’atleta di Villa Verucchio, che al momento occupa la posizione numero 65 del ranking mondiale, ha superato l’egiziana Mayar Sherif, numero 31 del ranking, in rimonta con il punteggio di 1-6, 7-6 (2), 6-3. Per Bronzetti si tratta di un risultato significativo, che va ad abbattere un nuovo record: è infatti la prima volta tra le migliori otto in un torneo che si disputa sull’erba. Giovedì nei quarti Bronzetti troverà dall’altra parte della rete la russa Varvara Gracheva, numero 43 della classifica Wta ed ottava testa di serie, che durante le scorse ore ha superato con il risultato di 6-2 6-4 l’azzurra Sara Errani.