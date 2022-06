Il sogno di Lucia Bronzetti stavolta si ferma al primo turno, subito fuori dal tabellone di Wimbledon

Non va oltre al primo turno l'avventura della tennista riminese Lucia Bronzetti sull'erba di Wimbledon. Salita al numero 73 della classifica Wta, Bronzetti esce sconfitta in due set 6-1, 6-4, in un’ora esatta di gioco, al cospetto della statunitense Ann Li, numero 67 della classifica Wta. La romagnola ci ha provato: soprattutto nel secondo set ha alzato di parecchio l’intensità dei suoi colpi ma contro la potenza dell’americana non è bastato.

Per la 23enne riminese, originaria di Villa Verucchio, è stato l’esordio assoluto sui campi di Church Road, terzo Slam disputato in carriera dalla romagnola: dall’altra parte della rete la 21enne di King of Prussia, Pennsylvania, alla seconda partecipazione a Wimbledon dove lo scorso anno era uscita al primo turno. Primi game di studio: poi la statunitense, più a suo agio sui prati, ha decisamente preso il largo e con una striscia di cinque giochi consecutivi ha chiuso il primo set per 6-1.

In avvio di secondo parziale Lucia ha controllato l’emozione ed ha arrestato l’emorragia (1-0) ma nel quinto game è andata di nuovo in difficoltà: ha recuperato da 15-40 ma alla terza palla-break ha ceduto la battuta con la Li che ne ha approfittato per allungare sul 4-2. Nel settimo gioco l’unico passaggio a vuoto dell’americana che però si è tirata fuori dalla buca (0-40) anche con un pizzico di fortuna (5-2). Bronzetti ci ha provato fino all’ultimo, con tre rispose di grande qualità, ma Li, dopo aver cancellato la palla-break, ha chiuso 6-4.