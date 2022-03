Lucia Bronzetti non si ferma più, avanza al terzo turno e sogna un posto negli ottavi del Miami Open

Lucia Bronzetti non si ferma più. La tennista riminese approda al terzo turno del Miami Open e ora sogna gli ottavi di finale. Doveva essere derby contro Camilla Giorgi, che ha però dovuto dare forfait all’ultimo a causa di un problema al posto destro. Così la 23enne riminese di Villa Verucchio, ripescata come lucky loser, ha liquidato in due set 6-2 6-1, in un’ora e 20 minuti di partita, l’elvetica Stefanie Voegele, ripescata direttamente al secondo turno proprio a seguito dell’infortunio di Camilla Giorgi.

Sabato (26 marzo) Lucia si giocherà un posto negli ottavi con la russa Anna Kalinskaya, n.84 WTA, che ha eliminato in due set la ceca Karolina Pliskova, n.8 del ranking e 6 del seeding. Tra Lucia e la 23enne moscovita non ci sono precedenti.