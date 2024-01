Marta Bertozzi si ferma solo in finale nel tabellone Under 12 del “Saranno Famosi” a Giussano

Marta Bertozzi si ferma solo in finale nell’ormai classico torneo nazionale giovanile “Saranno Famosi”. Si tratta del torneo Under 10-12-14-16, maschile e femminile, memorial “Giusseppe Ballabio”, andato in scena nel Circolo Tennis Giussano in Provincia di Monza-Brianza. La portacolori del Tc Viserba è approdata in finale nel tabellone Under 12 dopo il successo per 5-7, 6-4, 10-3 su Giulia Tonetti e soprattutto dopo l’exploit in semifinale contro Eleonora Vismara (n.1), battuta 6-4, 6-2. Nella finalissima contro Sara Oppo, testa di serie n.3, è arrivata la sconfitta per 6-3, 6-0. Nel complesso il Tennis Club Viserba era presente nel torneo lombardo con ben 12 allievi, seguiti dal maestro Marco Mazza. Per il settore tecnico del Club viserbese una dimostrazione della bontà del lavoro svolto.