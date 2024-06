Tennis, prima giornata torneo del 'The Over's Guys': Bronzetti e Morolli ad un passo dal main draw

Entra subito nel vivo il torneo Itf Future maschile ‘The Over’s Guys’ con montepremi di 25.000 dollari che ha preso il via sui campi in terra del Queen’s Club di Cattolica, dove terrà banco sino a sabato 22 (ingresso gratuito per tutta la durata della manifestazione). Sono sei infatti gli incontri del primo turno del tabellone principale in cartellone lunedì nel centro sportivo della “Regina dell’Adriatico”, realizzato nell’area del vecchio Circolo Tennis di via Leoncavallo (adiacente allo stadio comunale Giorgio Calbi).

Ad aprire il menu di giornata, alle 15, sul Centrale un derby romagnolo, protagonisti il cesenaticense Francesco Forti, quarta testa di serie, che si allena proprio alla Galimberti Tennis Academy, e il giovane forlivese Jacopo Bilardo, in gara con una wild card. Quindi un altro testa a testa tutto tricolore tra il riccionese Alessandro Pecci, che il mese scorso a Cervia ha conquistato il suo primo titolo Itf, e Filippo Mazzola, giovane marchigiano che fa pure lui base all’academy dell’ex davisman azzurro, premiato con una wild card per il main draw. Un altro giovane in lizza con un invito, il romano Niccolò Ciavarella, deve vedersela (non prima delle 18) con l’argentino Mariano Kestelboim, mentre è tutto italiano il confronto fra Pietro Pampanin e Niccolò Baroni. In serata Daniele Minighini (altra wild card) sfida il tedesco Tim Handel (n.406 Atp), terzo favorito del seeding, con a chiudere il programma – non prima delle ore 21 sul campo principale - il match fra il brasiliano Joao Eduardo Schiessl e l’altro tedesco Marko Topo (n.453), settima testa di serie.

Nel tabellone sorteggiato dal supervisor Itf Pier Luigi Grana a guidare la lista dei pretendenti al successo c’è il riccionese Marcello Serafini (n.379 Atp), semifinalista dodici mesi fa, che debutterà con Gabriele Pennaforti, con seconda testa di serie andata allo spagnolo Carlos Lopez Montagud (n.384), dodici mesi fa giunto nei quarti di finale, che avrà come primo avversario Luigi Sorrentino. Attendono invece un giocatore proveniente dalle qualificazioni sia Giovanni Oradini che Andrea Picchione, rispettivamente n.5 e 6 del tabellone. Stesso discorso per il riminese Manuel Mazza, mentre Gabriel Bagnolini, cervese allievo della Galimberti Tennis Academy, sarà opposto al bulgaro Yanaki Milev, ottava testa di serie. Intanto la seconda edizione del torneo internazionale a Cattolica ha preso il via con gli incontri delle qualificazioni, che vedevano ben 28 italiani sui 32 giocatori a caccia degli otto pass per il tabellone principale. Sono approdati al turno decisivo, in particolare, i riminesi Alberto Bronzetti (cugino di Lucia, fresca di qualificazione per le Olimpiadi di Parigi dove disputerà singolo e doppio), che ha piegato in tre set Alessandro Spadola, e Alberto Morolli, impostosi in rimonta nel “derby” con il ravennate Alessandro Dragoni che non ha tradito le attese dei tanti appassionati romagnoli presenti al Queen’s Club. Disco rosso invece per il riccionese Jacopo Antonelli, classe 2006 (wild card), sconfitto dal più quotato modenese Leonardo Taddia.