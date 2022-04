Tennis, un Open Nazionale di Primavera di livello. Tra i big del tabellone maschile c’è Antonio Campo

Si scaldano i motori per una super edizione del torneo nazionale Open di Primavera organizzato dal Tennis Club Riccione. Si tratta di un torneo Open “combined” che prevede un tabellone maschile ed uno femminile in contemporanea, per complessivi 4.000 euro di montepremi. Nelle ultime ore il livello del torneo è ulteriormente lievitato. Nel maschile (limitato ai 3.1) sono saliti a 50 i giocatori al via, i big sono sicuramente il 2.1 Antonio Campo, il 2.3 riminese Alberto Morolli, con i pari classificati Julius Tverijonas (Tc Ottrano) e Giulio Colacioppo (Country Club Voghera), il 2.4 Alessandro Canini (Tc Viserba), a seguire i 2.5 Alberto Bronzetti (Tc Viserba), Sergio Badini, Diego Bravetti, Lorenzo Conti, Filippo Valsecchi, Leonardo Iemmi, Andrea Bianchimano, Pietro Augusto Lavoratori, Tommaso Iotti e Marco Cinotti (Ct Massa), poi i 2.6 Filippo Fracassi e Jacopo Antonelli del Tc Riccione, i 2.7 Giacomo Polidori (Tc Riccione) e Luca Bartoli (Tc Viserba) ed un altro brillante giovane di casa, il 2.8 Tommaso Bonarota. Tabellone di 3° con queste teste di serie, nell’ordine i 3.1 Alessandro Galassi, Francesco Borgogni, Andrea Bacchini e Diego Fornaci.

Nel femminile sono 49 le iscritte, in cima al seeding troviamo le 2.1 Anastasia Grymalska ed Anne Schaefer, a seguire la 2.3 riminese Emma Ferrini, le 2.4 Anastasia Piangerelli e Ginevra Parentini Vallega Montebruno, da seguire la 2.5 Giorgia Di Muzio (Tc Riccione). Sorteggiato l tabellone di 3° dove le teste di serie sono andate nell’ordine alle 3.1 Sofia Cilibic, Emanuela D’Alba, Caterina Micheloni ed alle 3.2 Francesca Sparnacci e Chiara Dal Pozzo.

I primi match sono previsti da domenica. Il giudice di gara è Simone Lusini, direttore di gara Moreno Pecci.