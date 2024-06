Tennis, sorpresa al “ The Over’s Guys”: Serafini ko contro Pennaforti

Aveva tanti occhi puntati, sia per essere il primo favorito del seeding che per essere uno dei giocatori locali (è riccionese) più seguiti dagli appassionati, però è stato amaro l’esordio di Marcello Serafini nel torneo ITF Future maschile ‘The Over’s Guys’ con montepremi di 25.000 dollari in svolgimento sui campi in terra del Queen’s Club di Cattolica, dove terrà banco sino a sabato 22 (ingresso gratuito per tutta la durata della manifestazione).

Dopo essersi aggiudicato il primo parziale, il 21enne della Perla Verde (n.380 della classifica mondiale) ha subito il ritorno di Gabriele Pennaforti, altro giocatore affacciatosi tardi sul circuito internazionale, che ha pareggiato il conto dei set e poi ha avuto il merito di rimanere attaccato alla partita nonostante un problema al piede che ha richiesto l’intervento del fisioterapista a metà della frazione decisiva. Nell’ottavo gioco il 23enne romano ha annullato 3 palle break (le prime due consecutive) sul 4-3 Serafini (semifinalista in questo torneo dodici mesi fa), prima di cogliere il 4-4, poi nel game seguente ha recuperato dal 40-14 per il riccionese (con un po’ di complicità dell’avversario) per piazzare il break, che gli ha consentito di andare a servire per il match e staccare il pass per il 2° turno, dove affronta mercoledì l’argentino Joan Bautista Otegui, vincitore su Matteo Vavassori, fratello minore di Andrea.

Tra le teste di serie debutto senza problemi per Giovanni Oradini e Andrea Picchione (che si allena proprio a Cattolica sui campi dell’Academy di Giorgio Galimberti), rispettivamente n.5 e 6 del seeding, come pure per lo spagnolo Carlos Lopez Montagud, secondo favorito del tabellone. Da segnalare invece l’affermazione del riminese Alberto Bronzetti, che dopo aver passato le qualificazioni ha eliminato anche il siciliano Giuseppe La Vela confermando di attraversare un buon momento di forma e di aver superato gli infortuni che lo hanno frenato nelle ultime due stagioni: il portacolori del Tennis Club Viserba sfida per un posto nei quarti il tedesco Tim Handel (n.408 Atp), n.3 del seeding.

Avanza anche il 17enne Pierluigi Basile, promosso dalle qualificazioni (giocate con una wild card) e capace di aggiudicarsi il derby tra qualificati con Lorenzo Vatteroni, così da guadagnarsi la possibilità di misurarsi con Giovanni Oradini.

RISULTATI

1° Turno Singolare: Gabriele Pennaforti (Ita) b. Marcello Serafini (Ita, n.1) 3-6 6-4 6-4, Alberto Bronzetti (Ita, q) b. Giuseppe La Vela (Ita) 6-2 6-3, Alessandro Pecci (Ita) b. Filippo Mazzola (Ita, wc) 6-1 6-3, Mariano Kestelboim (Arg) b. Niccolò Ciavarella (Ita, wc) 6-1 7-5, Tim Handel (Ger, n.3) b. Daniele Minighini (Ita, wc) 6-1 6-2, Niccolò Baroni (Ita) b. Pietro Pampanin (Ita) 6-0 6-2, Joao Eduardo Schiessl (Bra) b. Marko Topo (Ger, n.7) 6-4 6-3, Yanaki Milev (Bul, n.8) b. Daniel Bagnolini 6-0 6-2, Juan Bautista Otegui (Arg) b. Matteo Vavassori (Ita, q) 6-3 6-3, Andrea Picchione (Ita, n.6) b. Leonardo Malgaroli (Ita, q) 6-0 6-3, Giovanni Oradini (Ita, n.5) b. Enrique Bogo Bianchini (Bra, q) 6-0 7-6 (1), Oleksandr Ovcharenko (Ukr) b. Federico Bove (Ita, q) 6-0 6-0, Pierluigi Basile (Ita, q) b. Lorenzo Vatteroni (Ita, q) 6-2 6-3, Carlos Lopez Montagud (Spa, n.2) b. Andrea Militi Ribaldi (Ita, ll) 7-5 6-3.

Doppio, 1° turno: Mecarelli-Caciolli (Ita) b. Agostini-Virgili (Ita) 4-6 7-6 (5) 10-7, Ciavarella-Minighini (Ita) b. Morolli-Taddia (Ita) 1-1 ritiro, Milev-Topo (Bul-Ger) b. Kestelboim-Otegui (Arg) 6-7 (5) 6-3 10-4.