Tennis, “The Over’s Guys”: tre italiani in semifinale

Sono tre i tennisti italiani che hanno raggiunto le semifinali nel torneo ITF Future maschile ‘The Over’s Guys’ con montepremi di 25.000 dollariavviato alla fase decisiva sui campi in terra del Queen’s Club (alle 15 di venerdì le due sfide che valgono l’accesso alla finale di sabato, sempre con ingresso gratuito). Si tratta di Andrea Picchione, Giovanni Oradini e Gabriele Pennaforti. Il primo in ordine di tempo a staccare il pass per il penultimo atto è stato proprio Picchione (n.403 Atp), sesta testa di serie, che ha sconfitto il tedesco Tim Handel (n.408 Atp), terzo favorito del seeding. Il 26enne aquilano, ormai romagnolo d’adozione (si allena da anni alla Galimberti Tennis Academy), è stato bravo nel primo set a fronteggiare un paio di pericolose palle break sul 4-3 per l’avversario, per poi aggiudicarsi il tie-break e incamerare la frazione durata la bellezza di un’ora e tre quarti. Uno sforzo, con una temperatura di 30 gradi, pagato alla distanza da Handel, che mercoledì a tarda sera aveva piegato in rimonta il riminese Alberto Bronzetti (conduceva 6-4 4-1) annullando anche un match-point sul 6-5 nel 2° set. Così con la solidità del suo gioco Picchione è salito in cattedra, rifilando un bel “bagel” al tedesco e chiudendo il discorso dopo 2 ore e 19 minuti.

Venerdì il giocatore seguito dall’ex davisman azzurro si giocherà l’ingresso in finale con lo spagnolo Carlos Lopez Montagud (n.391 Atp), seconda testa di serie, uscito vincitore da un confronto maratona con il bulgaro Yanaki Milev (n.489), n.8 del seeding, durato 3 ore e 9 minuti. Dopo aver dominato il primo set, il tennista di Algemesi (Valencia), che il 6 luglio compirà 24 anni, nel 2022 finalista ai Giochi del Mediterraneo sconfitto dall'azzurro Francesco Passaro, ha ceduto al tie-break la seconda frazione ma è riuscito a prevalere proprio al tie-break decisivo dopo che a servire sul 6-5 era stato il 20enne di Plovdiv, seguito come coach in Romagna dall’australiano Paul Mc Namee (4 titoli Slam in doppio maschile in carriera).

Nella parte alta del tabellone sarà testa a testa tutto tricolore tra Giovanni Oradini e Gabriele Pennaforti. Nei quarti il 26enne mancino di Rovereto (n.399 della classifica mondiale e 3 titoli Itf in bacheca), quinto favorito del torneo, si è aggiudicato in 2 ore e 26’ il derby del Trentino con Stefano D’Agostino, 20enne nato ad Arco, partito dalle qualificazioni e capace di eliminare il riminese Manuel Mazza e poi l’altro romagnolo Francesco Forti. Dal canto suo il 23enne romano (n.521) è uscito con il sorriso da una maratona (3 ore e 25 minuti) con Alessandro Pecci. Dopo aver ceduto il primo parziale il 23enne di Riccione(n.678), che fa base proprio alla Galimberti Tennis Academy, con generosità e tenacia è riuscito a pareggiare il conto dei set, però Pennaforti ha mostrato di aver più energie, volando sul 4-0 nella frazione conclusiva e chiudendola per 6-2 dopo aver sventato una palla per il 3-4 che avrebbe rimesso in partita il tennista della Perla Verde, che un mese fa haconquistato a Cervia il suo primo trofeo Itf. Sempre in Romagna, lo scorso anno a Forlì, aveva alzato il suo unico trofeo nel tour ITF il capitolino, che insegue il bis.

RISULTATI

Singolare, quarti: Andrea Picchione (Ita,n.6) b. Tim Handel (Ger, n.3) 7-6(5) 6-0, Giovanni Oradini (Ita, n.5) b. Stefano D'Agostino (Ita, q) 6-3 7-6(3),Gabriele Pennaforti (Ita) b. Alessandro Pecci (Ita) 6-4 5-7 6-2, Carlos Lopez Montagud (Spa, n.2) b. Janaki Milev (Bul, n.8) 6-1 6-7(2) 7-6(4) .

Doppio, semifinali: Francesco Forti-Andrea Picchione (Ita, n.2) b. Jacopo Bilardo-Giorgio Ricca (Ita, n.4) 6-4 6-2, Pietro Pampanin-Joao Eduardo Schiessl (Ita-Bra) b. Janaki Milev-Marko Topo (Bul-Ger) 6-1 5-7 10-6.