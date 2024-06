Tennis, scatta il torneo nazionale Open maschile del Ct Venustas di Igea: tutti i protagonisti

Al via sabato, 29 giugno, il torneo nazionale Open maschile del Circolo Tennis Venustas di Igea Marina. E’ un torneo ormai classico nel calendario romagnolo, che si presenta al via con un montepremi di 1000 euro. Ottimo il dato delle iscrizioni, ben 73 sono i giocatori al via, i big sono il 2.5 Diego Zanni ed i 2.6 Jacopo Antonelli, Luca Bartoli, Andrea Rondoni, Francesco Giorgetti e Riccardo Ercolani. In realtà i giocatori con classifica importante, da 3.4 a 2.8, possono dare la loro adesioni fino alle 12 del 30 giugno. Si parte in il tabellone di 4° nel quale le teste di serie sono andate nell’ordine ai 4.1 Gregorio Russo ed Andrea Rinaldi ed ai 4.2 Davide Bernabini ed Andrea Caprini. Il giudice di gara è Elisa Vandi, direttrice di gara Sabrina Colombo.