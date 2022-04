Tennis, torneo nazionale Open del Ct Venustas, avanzano Roberta Montanari e Valentina Benati

E’ in pieno svolgimento al Circolo Tennis Venustas di Igea Marina la terza edizione del torneo nazionale Open femminile dotato di un montepremi di 4.000 euro. Una bella occasione per vedere in campo, nella bella cornice del Club bellariese, alcune tra le più forti seconda categoria italiane. Le iscritte solo salite a quota 72, con alcuni ingressi nelle ultime ore davvero importanti. Si sono iscritte infatti la 2.2 riccionese Alessandra Mazzola, che si allena nel team agonistico del Tc Viserba, e la 2.3 Anna Floris, due giocatrici che si dividono tra circuito Itf e Open nazionale. Si aggiungono ultima alla 2.3 riminese Emma Ferrini, le 2.4 Vittoria Modesti, Maria Toma e Valeria Muratori, le 2.5 Irene Riva, Giorgia Di Muzio (Tc Riccione) e Natasha Mihaela Motinga, a seguire le 2.6 romagnole Giulia Dal Pozzo, Martina Balducci, Anita Picchi, Marta Lombardini ed Elisa Pari. Intanto nel tabellone di 4° avanzano Roberta Montanari (Ct Casalboni Santarcangelo) e Valentina Benati (Pol.2000 Cervia).

1° turno tabellone di 4°: Gretel Bevilacqua (Nc)-Rebecca Lera (Nc) 6-4, 3-6, 10-7. 2° turno: Viola Amati (4.5)-Elisabetta Dallari (4.4) 6-4, 7-6 (6), Roberta Montanari (4.4)-Adele Gianella (4.6) 6-0, 6-0. 3° turno: Valentina Benati (4.4)-Irene Forrtunati (4.5) 6-2, 6-1.