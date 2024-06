Tennis, torneo “The Over’s Guys”: a Forti il derby romagnolo contro Bilardo

Entra subito nel vivo il torneo ITF Future maschile ‘The Over’s Guys’ con montepremi di 25.000 dollariche ha preso il via sui campi in terra del Queen’s Club di Cattolica, dove terrà banco sino a sabato (ingresso gratuito per tutta la durata della manifestazione).

Tra i giocatori della numerosa truppa italiana che hanno superato le qualificazioni anche il riminese Alberto Bronzetti, portacolori del Tennis Club Viserba, che nel turno finale ha regolato Cosimo Banti. Il doppio turno delle qualificazioni è stato particolarmente positivo per i colori azzurri, visto che sette italiani, sugli otto posti a disposizione, hanno conquistato il main draw.

Sempre lunedì sono partiti i match del tabellone principale, in particolare con un derby tutto romagnolo fra il cesenaticense Francesco Forti e il forlivese Jacopo Bilardo ad aprire il programma del tabellone principale. A imporsi è stato Forti, che si allena proprio a Cattolica sui campi dell’Academy di Giorgio Galimberti, al termine di tre duri set che hanno richiesto ben tre ore e 6 minuti di gioco in un clima torrido. Primo set controllato da Bilardo che fa il break in avvio e lo difende fino al temine. Nel secondo parziale c’è la reazione del cesenaticense, appena al secondo torneo stagionale dopo un lungo stop per infortunio (è rientrato a Chieti la settimana scorsa), che sale 2-0 con break al 2° gioco, ma al 6° game Bilardo reagisce, fa il controbreak e pareggia i conti sul 3-3, non solo, sullo slancio brecca nuovamente il cesenaticense e si porta a servire per il match sul 5-3. Lotta furibonda, Forti reagisce, raggiunge Bilardo sul 5-5 e trascina il match al tie-break dove si impone 8-6 dopo un confronto punto a punto. Nel 3° set chi ha ancora qualche energia da spendere, anche emotiva, è Forti che infatti, dal 3-3 si stacca sul 6-3 e chiude il confronto davanti a staff tecnico dell’Academy e tanti amici. Martedì (incontri a partire dalle 10) il programma prevede il completamento del primo turno, sia del singolare che del doppio.

TURNO FINALE QUALIFICAZIONI - Alberto Bronzetti (Ita, n.7) b. Cosimo Banti (Ita) 6-4 6-2, Leonardo Malgaroli (Ita, n.4) b. Alberto Morolli (Ita, n.14) ritiro, Pierluigi Basile (Ita, wc) b. Filippo Alberti (Ita, n.12) 6-4 7-5, Matteo Vavassori (Ita) b. Leonardo Taddia (Ita, n.13) 7-5 5-7 10-6, Enrique Bogo (Bra, n.11) b. Silvio Mencaglia 6-3 7-6 (2), Stefano D’Agostino b. Chinmaya Dev Chauhan (Ind) 6-3 7-5, Federico Bove (Ita) b. Christian Fellin (Ita, n.15) 5-7 7-5 10-1, Lorenzo Vatteroni (Ita, n.9) b. Andrea Militi Ribaldi (Ita, n.2) 6-3 6-0.