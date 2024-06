Tennis, “Trofeo Città di Bellaria”: Marta Lombardini sorprende Costanza Traversi

Marta Lombardini, con una gran bella prestazione, conquista i quarti di finale sui campi del CtVenustas nel trofeo “Città di Bellaria”, il torneo nazionale Open femminile dotato di 4000 euro di montepremi.Nell’ultimo ottavo di finale andato in scena domenica sera la 2.6 riminese portacolori del Tc Viserba, ha realizzato un “positivo” di assoluto rilievo ai danni di Costanza Traversi, testa di serie n.2. Negli ottavi la 2.5 Francesca Dell’Edera (New Country Tennis Academy), testa di serie n.7, si è imposta per 6-1, 6-1 sulla 2.7 Martina Balducci (Ct Cacciari). In bella evidenza anche Francesca Terzi (Virtus Bologna) che ha vinto una vera e propria battaglia sulla giovane 2.5 Anita Picchi (n.5), allieva di Tennissimo al Tc Ippodromo, per 6-4, 4-6, 10-7. Oggi (dalle 15.30) l’ottavo tra Marta Lombardini (2.6) e Costanza Traversi (2.4), testa di serie n.2.

Ottavi: Emma Ferrini (2.5, n.6)-Sara Aber (2.6) 4-6, 6-3, 10-8, Giulia Tozzola (2.5, n.8)-Evelyn Amati (2.7) 6-3, 6-2, Elena Omiccioli (2.6)-Valeria Muratori (2.4, n.3) 2-6, 6-4, 10-8, Marta Lombardini (2.6)-Costanza Traversi (2.4, n.2) 3-6, 6-4, 10-4. Quarti anche per Sara Donnini (2.5, n.4).

Nel tabellone a conclusione di 3° Isotta Mancini (3.5) è in finale dopo aver battuto 6-2, 6-3 la 3.2 Alice Battistelli. Nel tabellone a conclusione di 4° successo di Camilla Rambelli (4.4, n.1), portacolori del Ct Rimini, in finale su Margaret Tonelli (Nc), per 4-6, 6-4, 14-12.

Il giudice di gara è Elisa Vandi, direttrice di gara Elisa Zannoni.