Il Tc Viserba conquista la final-four nel trofeo Città di Nonantola. Vince anche la serie C femminile

E’ stato un weekend molto positivo per le formazioni del Tennis Club Viserba impegnate nei campionati a squadre regionali e nazionali. La squadra femminile riminese ha raggiunto le semifinali e quindi le final-four nel trofeo “Città di Nonantola”, il torneo regionale indoor limitato alle 3.5. Sabato il Tc Viserba ha battuto in casa per 2-1 al doppio di spareggio il Circolo Tennis Casalgrande ed ora si appresta a partecipare alla final-four in programma sui campi in veloce della Polisportiva Nonantola il 19 marzo (semifinale) ed il 20 marzo per l’eventuale finale. Un risultato storico per il Tc Viserba, mai prima una squadra femminile si era spinta così avanti in questo importante e tradizionale torneo. Un risultato di assoluto rilievo per la squadra composta da Sara Zaccaria, Anastasia Bernardi, Elena Di Filippo e Matilde Morri.

Domenica è arrivato in casa viserbese in altro successo importante, sempre nel settore femminile. La squadra del Tc Viserba guidata dal maestro Luca Gasparini ha esordito con un rotondo successo per 3-1 sui campi del Circolo Tennis Cacciari di Imola nella prima giornata del quarto girone della serie C femminile. Successo mai in discussione per le ragazze del Tc Viserba che domenica prossima (dalle 9), nella 2° giornata, ospiteranno il Tennis Villa Carpena, una delle big del girone, che schiera Valentina Picchetti 2.7, Caterina Pantoli 2.7, Clara Sansoni 2.7, Asia Bravaccini 2.7, Nancy Rustignoli 3.2 e Sara Pretolesi 3.3.

Questi i parziali dell’incontro di Imola: Marta Lombardini-Sofia Bardi 6-2, 6-1, Greta Vagnini-Caterina Castaldi 6-4, 6-2, Valentina Benini-Chiara Giorgetti 7-6 (4), 6-0, Lombardini-Maggi b. Bardi-Castaldi 3-6, 7-5, 10-2.

Sempre domenica si è giocato l’ottavo di finale nel tabellone maschile del trofeo “Città di Nonantola”: il Tc Viserba è stato battuto in casa 2-1 dal Tennis Club Ippodromo di Cesena nel derby e così esce dalla competizione al termine però di un cammino molto positivo.