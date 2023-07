Terza trasferta consecutiva domenica per New Rimini che affronterà Potenza Picena

Terza trasferta consecutiva domenica per New Rimini, che alle 11.00 e alle 15.00 giocherà due partite contro Potenza Picena. New Rimini è reduce dal pareggio di Cupra Montana, mentre Potenza Picena viene da un doppio ko esterno contro Rimini86. All’andata, a fine aprile, New Rimini si impose per 7-4 e 12-3. New Rimini è ancora in testa alla classifica ma ora il margine sui Falcons Torre Pedrera è ridotto ad una sola partita ed al vantaggio in caso di arrivo alla pari per via dello scontro diretto. Mancano quattro gare alla fine per entrambe le squadre.

“Cominciamo ad avvicinarci ai play off – dice il manager Gilberto Zucconi - e domenica faremo alcune scelte in vista delle finali, quando non avremo per motivi di studio due ragazzi molto importanti per noi come Ridolfi, partente di gara 1 e Montanari, utilissimo in diamante e anche sul monte di lancio. Quindi domenica partiranno Tommaso Aiello in gara 1 e Daniel Muzzarelli in gara2. Avremo altre assenze, però è importante che la squadra cominci a sintonizzarsi sull’imminente fase decisiva. Stiamo lavorando bene, ma il lavoro va riversato in campo dove bisogna aggiungere concentrazione e ulteriore determinazione”.

Domenica si conosceranno anche le squadre che affronteranno New Rimini e Falcons Torre Pedrera (già qualificate) nei play off promozione. Scaturiranno dal girone D e saranno sfide incrociate, al meglio delle cinque partire, fra prime e seconde dei due gironi. Alla vigilia dell’ultimo turno del girone D è impossibile fare un pronostico visto che quattro squadre sono in lizza per due posti ed è in programma uno scontro diretto. Sulla carta Fiorentina potrebbe arrivare prima e Nettuno seconda, ma tutto è in bilico.