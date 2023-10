Torna la Corri Verucchio, circa 400 tra podisti e camminatori pronti a invadere le strade

Circa 400 tra podisti e camminatori invaderanno Villa Verucchio per la "Corri Verucchio 2023". Il 1° di novembre ritorna l'evento podistico tra i più importanti della Valmarecchia organizzato dal gruppo Podistico di Villa Verucchio. Una manifestazione all'insegna dello sport all'aria aperta dal carattere non agonistico dove tutti potranno partecipare per camminare o correre in compagnia lungo le bellezze paesaggistiche del comune di Verucchio con percorsi di 5 e 10 chilometri. La manifestazione prenderà il via da piazza Europa a Villa Verucchio alle ore 9,30 per la gara podistica mentre la camminata ludico motoria alle ore 8,30. Saranno premiati tutti i partecipanti ai quali al loro arrivo li attenderà un ristoro per rifocillarsi dalle fatiche.