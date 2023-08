Torna "eSportiamoci", il progetto dedicato all’attività sportiva per persone in assistenza psichiatrica

Si svolgerà dal 3 al 9 settembre 2023 e vedrà arrivare a Rimini quasi 400 tra adulti e ragazzi che stanno affrontando percorsi di sofferenza psichica e i loro accompagnatori. Si tratta di eSPORTiamoci, un progetto del Dipartimento di Salute Mentale e Dp di Rimini, organizzato da Uisp Rimini con il supporto per alcune importanti iniziative del Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Azienda Usl della Romagna, delle associazioni di utenti e familiari Noi libera-mente insieme - Progetto Itaca Rimini Odv e OdV Orizzonti Nuovi per la Salute Mentale e delle associazioni Dopo di Noi Rimini e Cooperativa sociale Alpha, oltre che delle spiagge di Marinagrande Di Viserba.

eSPORTiamoci promuove inclusione e socialità attraverso lo sport e prevede, presso la spiaggia di Marinagrande di Viserba (bagni 24/25/26/27 di Viserba), camminate sulla battigia, risveglio muscolare, beach soccer, beach volley, beach tennis e ginnastica stile yoga al tramonto, immersioni subacquee, ma anche incontri e seminari.

Insieme alle attività quotidiane sopra elencate, i partecipanti saranno coinvolti anche in una serie di occupazioni straordinarie, come visite guidate delle città (al fine anche di promuovere il territorio e il patrimonio ambientale e culturale del comune di Rimini), uscite in canoa, con tavole da sup, in pedalò e in momenti di confronto su temi a rilevanza sociale.

Saranno organizzati tornei, trekking, una giornata di gita in barca a vela all’interno della darsena di San Giuliano di Rimini e (grande novità dell’edizione 2023), una collaborazione speciale con il Museo della Città di Rimini “L. Tonini”.

Quest'anno, infatti, nell'ambito della rassegna eSPORTiamoci 2023, Sport&Cultura, negli spazi del Museo della Città “Luigi Tonini” di Rimini (Corridoio P.T del Museo) sarà allestita una mostra dedicata all’artista Augusto Gennari (1943-2013). La mostra sarà visitabile dal 5 al 17 settembre e l’accesso al pubblico dell’esposizione sarà gratuito per chi desidera visitarla specificatamente.

Inoltre, in questa edizione, appuntamento speciale con I Venerdì della salute: esecuzione di esercizi fisici, salutari e adatti a tutti con Raffaele Tordi, tecnico dell'attività motoria dell’Ausl Romagna Dipartimento di Sanità Pubblica.

Uisp Rimini e Dipartimento di Salute Mentale e Dp di Rimini non sono sole nell’organizzare il progetto. Tutto questo è possibile grazie alla significativa partecipazione dell’Ausl Romagna Dipartimento di Sanità Pubblica, delle associazioni Noi libera-mente insieme - Progetto Itaca Rimini Odv e OdV Orizzonti Nuovi per la Salute Mentale e delle associazioni Dopo di Noi Rimini e Cooperativa sociale Alpha, oltre che delle spiagge di Marinagrande Di Viserba.

Le attività di Marinagrande saranno gratuite e aperte non sono ai ragazzi per i quali il progetto è stato pensato, ma a tutti: chiunque lo voglia potrà recarsi in spiaggia e fare ginnastica stile yoga, tornei, passeggiate sulla battigia e/o esercizi fisici, salutari e adatti a tutti, senza impegno né prenotazione.