Torna la Gran Fondo di Riccione, aperte le iscrizioni per la 22esima edizione

Grazie al prezioso supporto dell’amministrazione comunale di Riccione, che ha concesso il suo patrocinio, si annuncia un’altra memorabile edizione per la Gran Fondo di Riccione che dal 1999 vede al timone Valeriano Pesaresi ed il suo staff di collaboratori di EuroBike. Giunta alla 22esima edizione, la rassegna è in programma domenica 24 marzo 2024 e dunque rappresenterà, come da tradizione, una delle prime Gran Fondo del nuovo calendario.

Inserita nel Campionato Italiano granfondo e medio fondo Acsi - a cento giorni dal via - il comitato organizzatore ha aperto ufficialmente le iscrizioni online a condizioni super-promozionali sul sito www.granfondoriccione.com: fino al 30 dicembre ci si potrà infatti iscrivere a soli 35 euro.

Nell’ultima edizione - davanti agli occhi di Alessandro Petacchi, Fabiana Luperini e Davide Cassani - il successo andò ad Andrea Di Renzo che, dopo quasi 100 chilometri di battaglia, tagliò il traguardo in 2 ore, 41 minuti e 35 secondi superando in volata Paolo Totò e Manuel Senni. Tra le donne, invece, s’impose Giulia Medri in 3 ore, 4 minuti e 50 secondi davanti a Lisa Cesari e Maria Cristina Prati.

La manifestazione, nata a cavallo del nuovo millennio, vanta come detto una lunga tradizione. Il percorso, che partirà dall’elegante viale Ceccarini (cuore pulsante della movida riccionese), si snoderà lungo uno spettacolare itinerario disegnato tra il mare e le colline a cavallo tra la Romagna, le Marche e l’antica Repubblica di San Marino. L’arrivo è previsto nel suggestivo parco di “Oltremare”, mentre il pasta party sarà collocato al Palazzo del Turismo di Riccione che ospiterà anche la cerimonia di premiazione.

Come sempre, l’elemento agonistico passerà in secondo piano perché la Gran Fondo Riccione, oltre a essere un’occasione di condivisione e di aggregazione, è soprattutto un evento ciclo-amatoriale dedicato sì ai ciclisti ma anche alle loro famiglie. Tutti gli accompagnatori, infatti, nel cuore della riviera romagnola, potranno vivere un suggestivo weekend primaverile tra shopping, divertimento e la magia del mare Adriatico.