Torna il Trofeo Riccione Water Beach 240 atleti si sfidano nel mare Perla Verde

Sono 240 gli atleti di cui 25 che fanno parte della Federazione Italiana Nuoto Paralimpica che si sfideranno sabato 10 giugno in occasione del 2° Trofeo Riccione Water Beach, presso lo specchio d’acqua antistante la zona di spiaggia n. 7 (via Torino 81). Le gare si svolgono in mare aperto e sono suddivise in tre sessioni e distanze diverse alle quali parteciperanno atleti di varie fasce d’età: esordienti, juniores, agonisti e master. Il programma della manifestazione prevede per la FINP una tappa del Circuito Nazionale Acque Libere, per la F.I.N. il Campionato Regionale Emilia-Romagna di Fondo Acque Libere Agonisti e Master e per gli atleti delle Federnuoto Paralimpica, una gara promozionale di avviamento alle acque libere denominata N.O.W. “New Open Water”.

“Sono molto soddisfatto di aver rafforzato la collaborazione tra le Federazioni e riportare per il secondo anno il Trofeo Riccione Water Beach è una grande gratificazione” - ha dichiarato il delegato regionale FINP Ilario Battaglia. “Riccione accoglie sempre molto volentieri iniziative sportive di questo livello. In questo caso inoltre vengono dati messaggi importanti: non c'è limite che non possa essere superato e in questa occasione ci sono campioni con disabilità che lo dimostrano e si sfidano in acqua”. Ha aggiunto Simone Imola, assessore allo sport. La manifestazione è organizzata da FINP Federazione Italiana Nuoto Paralimpico delegazione Emilia-Romagna, in collaborazione con la Federazione Italiana Nuoto Comitato Emilia-Romagna e la F.I.N. Salvamento Sezione di Rimini, con il patrocinio del Comune di Riccione.