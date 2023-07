Torna in trasferta, New Rimini, che domenica scenderà a Fano per le due gare in programma nel calendario della serie B, girone C. Le partite sono in programma alle 11.00 e alle 15.00. La squadra marchigiana occupa attualmente l’ultima posizione in classifica, con un record di 2 vittorie e 18 sconfitte ed è reduce da una prolungata striscia negativa. L’ultima vittoria risale infatti al 7 maggio scorso, in trasferta a Porto Sant’Elpidio. New Rimini invece viene da due ‘pareggi’ a Porto Sant’Elpidio e nel weekend scorso coi Falcons Torre Pedrera; continua a guidare la classifica con due gare di vantaggio sui Falcons e sette su Foggia. In caso di due vittorie nelle Marche, per i ragazzi del manager Gilberto Zucconi arriverebbe l’aritmetica conquista di un posto ai play off promozione.

“Stiamo lavorando – dice il manager Gilberto Zucconi - per prepararci al meglio in vista delle gare decisive che ci aspettano a fine regular season e non c’è modo migliore che riversare in campo, in ogni partita, qualcosa in più. Con questo spirito andiamo a Fano ad incontrare una squadra che non sta riuscendo a rendere per quanto vale, anche a causa di tanta sfortuna. Abbiamo ben chiaro il percorso di crescita che dobbiamo ancora fare in queste otto gare che mancano alla fine della regular season e le partite di Fano sono pienamente dentro questo programma”.