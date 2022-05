Coinvolti 18 circoli, torna sul litorale romagnolo l'appuntamento con il Vela Day

Anche quest'anno la Federazione Italiana Vela (Fiv), in collaborazione con Kinder Joy of Moving e le Società affiliate, promuove la cultura del mare e lo sport della vela attraverso l'appuntamento “Vela Day”. L’iniziativa avrà luogo dal 2 al 5 giugno e toccherà tutte le regioni italiane. Sono 18 i circoli romagnoli che aderiscono al tradizionale evento di promozione e diffusione della cultura marinara e dei valori della vela, ideato nel 2005 da Federvela. Un appuntamento dedicato a tutti coloro che, dai 6 anni compiuti, vogliono avvicinarsi e scoprire più da vicino quanto sia affascinante il mondo del sailing e della navigazione.

Non solo le derive. La maggior parte delle attività di promozione programmate dai club velici della Romagna vedranno le piccole imbarcazioni da bambini in prima fila ma ci sarà anche la possibilità di scoprire i mondi del windsurf e del kite presso l’Adriatico Wind Club di Marina di Ravenna, e di conoscere l’affascinante mondo dei cabinati, per il quale sono attrezzati il Cc Torre Pedrera e il Cn “Amici della Vela” Cervia.

Educazione, rispetto consapevolezza di se stessi attraverso la promozione dell'attività fisica fra le giovani generazioni con il supporto di Kinder Joy of Moving. Questo progetto internazionale di responsabilità sociale, storicamente sviluppato dal Gruppo Ferrero in oltre 35 paesi, in Italia supporta la passione dei giovani atleti sostenendo anche Fiv nell’organizzazione di attività di promozione, avvicinando i più giovani ai valori dello sport e alla gioia di muoversi. L'obiettivo comune di Kinder Joy of Moving e della Federazione è quello di aumentare i livelli di attività fisica dei giovani attraverso l’attività velica, dando loro la possibilità di sviluppare una maggiore abilità motoria e aiutandoli ad acquisire comportamenti corretti, il tutto a contatto con il mare e la natura imparando a rispettarla; la vela in fondo non è solo uno sport ma è scuola di vita a 360°.

La presenza capillare sul territorio permetterà facilmente a tutti gli amanti del mare e del lago di poter passare uno o più giorni a diretto contatto con questo sport. Il programma prevede la possibilità da parte di tutti i Circoli di aprire le proprie porte a tutti i curiosi attraverso l’emissione di una tessera promozionale dedicata a tutti i visitatori che vogliono avvicinarsi al mondo della vela. Sul sito Fiv, nella sezione Eventi-Vela Day, è possibile trovare l'elenco dei Circoli aderenti.

Società affilite Xi Zona – FIV Emilia Romagna aderenti al Vela Day: C.V.Torre Pedrera ASD, Club Nautico Rimini AD, Adriatico Wind Club ASD C V Punto Vela Bellariva AD, Circolo Nautico Cattolica AD, C N Volano ASD, CV Rio Pircio ASD, CV Fossa Mulini ASD, C.N. Cervia Amici Vela ASD, CN del Savio ASD, CV Cesenatico ASD, C V Ravennate ASD, Ravenna Yacht Club ASD, C V Punta Marina ASD, Centro Velico Città di Riccione ASD, Club Nautico Riccione ASD, Yacht Club Rimini ASD, Congr V Cesenatico ASD.