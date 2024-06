Ai nastri di partenza il torneo nazionale di 3° del Circolo Tennis Cicconetti: 95 giocatori al via

Ai nastri di partenza il torneo nazionale di 3° categoria maschile organizzato dal Circolo Tennis Cicconetti di Rimini. Sono 95 i giocatori in campo da sabato, un numero davvero notevole, per questa classica del tennis romagnolo. I favoriti del seeding sono i 3.1 Edoardo Pozzi, Alex Romano e Pietro Rinaldini, a seguire i 3.2 Stefano Bucci, Massimiliano Zamagni, maestro proprio al Ct Cicconetti, Pietro Montemaggi, Riccardo Muratori, Enea Carlotti, Alessandro Pesaresi e Luca Butti. In realtà sono tanti i giocatori che possono recitare un ruolo da protagonisti in questo torneo che terrà banco fino al 7 luglio per due settimane di ottimo tennis e tanta competizione. La prima parte del torneo sarà dedicata ai giocatori di 4°, i qualificati accederanno al tabellone di 3°. Il giudice di gara è Roberto Raffaelli, direttore di gara Renato Augusto Tosi.