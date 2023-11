Torneo Nazionale Open alla Galimberti Tennis Academy, nel tabellone anche il forte Dalla Valle

Scocca l’ora di un altro appuntamento di notevole spessore tecnico sui campi in terra rossa del Queen’s Club di Cattolica: scatta infatti sabato 25 novembre il trofeo “Galimberti Tennis Academy by Studio Sped”, torneo nazionale Open maschile e femminile dotato di 2000 euro di monte-premi e organizzato dal Galimberti Tennis Team, che terrà banco fino al 10 dicembre.

La competizione maschile vede al via nel complesso 61 giocatori, con una qualità molto alta visto che in cima al seeding c’è il 2.1 ravennate Enrico Dalla Valle, n.289 del ranking mondiale, seguito dagli altri 2.1 Federico Bertuccioli, Alessandro Pecci, dai 2.3 Ludovico Vaccari, Leonardo Primucci, Alessandro Dragoni, e dai 2.4 Filippo Mazzola e Sevan Bottari. Come si può notare, la rassegna rappresenta un’importante vetrina per gli allievi della Galimberti Tennis Academy che ha sede proprio nel nuovo club sorto nell’area del vecchio Circolo Tennis di via Leoncavallo, adiacente allo stadio comunale Giorgio Calbi.

Si parte con il tabellone di terza categoria nel quale il giudice di gara Paolo Calbi (direttore di gara Giorgio Galimberti) ha assegnato le teste di serie nell’ordine ai 3.1 Francesco Mandelli, Luca Padovani, Andrea Grossi, Andrea Bacchini, Enea Vinetti, Emanuele Giangiordano, Mattia Benedetti ed Enea Castelvetro.

Nel femminile invece (30 iscritte) guidano le fila la 2.4 Emma Ferrini e le 2.5 Anita Picchi, Francesca Galli ed Anastasia Ogno. Primi match anche in que-sto caso con il tabellone di terza categoria nel quale le teste di serie sono andate alle 3.1 Agnese Stagni e Ludovica Serenelli ed alla 3.2 Valentina Giulianini.