Tour de France, via libera alla legge regionale ad hoc per gestire l'organizzazione dell'evento

Via libera in Regione Emilia-Romagna, da parte della commissione Cultura, al progetto di legge della giunta per organizzare l'accoglienza del Tour de France 2024 e disciplinare i rapporti fra i soggetti pubblici promotori del "Grand départ", il cui passaggio interesserà alcuni territori dell'Emilia-Romagna: Rimini, Cesenatico, Bologna e Piacenza.

L'Emilia-Romagna, fra l'altro, è proprio l'ente capofila nell'organizzazione dell'evento (organizzato dalla società Amaury sport organisation) che toccherà anche la Toscana con tappa a Firenze e il Piemonte, a Torino. La legge, composta di cinque articoli sui quali non insistono emendamenti, è stata presentata dai relatori Federico Alessandro Amico (Emilia-Romagna Coraggiosa) per la maggioranza e Andrea Liverani (Lega) per la minoranza.

"Una legge - la definisce Amico - che legittima la Regione a sottoscrivere gli accordi operativi per consentire l'evento. Legge che andrà in approvazione nella prossima seduta di Assemblea. Il 'Tour de France' è un fenomeno mondiale, sia sportivo sia di cultura popolare, e per noi rappresenta una grande opportunità. Si stima la presenza di quasi due milioni di turisti lungo il percorso per un giro di affari di oltre 100 milioni di euro. Per la copertura economica si attingerà da un fondo pluriennale per i grandi eventi: la spesa - prevede il consigliere di maggioranza - sarà complessivamente di circa 4 milioni spalmati tra 2023 e 2024 con una partecipazione degli enti locali dei territori interessati dal passaggio a giugno 2024". (Fonte: agenzia Dire)