Tre atleti verucchiesi saranno protagonist alle Olimpiadi di Parigi con una dimostrazione di Taekwondo

Sono stati ricevuti e insigniti in municipio dalla sindaca Stefania Sabba i giovani atleti della Scuola “Yonghon” di Taekwondo diretta dal maestro Roberto Boghi. Una fucina di talenti che in questi anni ha portato il nome di Verucchio in Italia, in Europa e nel mondo e fra qualche settimana lo proietterà nel palcoscenico principe dello sport, le Olimpiadi di Parigi. I 19enni Alessandro Rizza e Luca Ferella e il 15enne Nicolas Achilli saranno infatti protagonisti di una dimostrazione alla Cerimonia inaugurale, una vetrina ineguagliabile in diretta in mondovisione.

Alessandro Rizza si è laureato campione europeo di coppia Poomsae e Freestyle con la 20enne Giuditta Carlini a Innsbruck e nelle medesime categorie ha conquistato un argento e un bronzo al Campionato italiano nella categoria Singolo Free Style a Napoli nel dicembre 2023. Luca Ferella si è laureato campione mondiale di Demo Team Over 17 in Corea nell’agosto 2023 (rassegna iridata in cui ha conquistato anche due bronzi), campione europeo nel Penta Freestyle nel novembre 2023 a Innsbruck nella squadra di cui faceva parte anche la 29enne Valentina Arlotti e ha conquistato un bronzo nel Poomsae e Freestyle ai Campionati Italiani. Il 15enne Nicolas Achilli di medaglia d’oro iridate ne ha portate a casa addirittura cinque ai Mondiali in Corea nelle diverse categorie Under 17 e due bronzi all’Europeo di Innsbruck nel singolo e nella coppia Forme e ha vinto due ori ai Campionati Italiani nel singolo Forme e Freestyle a Napoli nel dicembre 2023.