Il triathlon torna protagonista a Bellaria Igea Marina, già un centinaio gli iscritti alla gara

E’ ormai partito il conto alla rovescia per Bim Triathlon 2023, l’evento di Bellaria Igea Marina che riunisce tutti gli appassionati di triathlon per una giornata all’insegna della passione, dell’inclusione e del divertimento. La seconda edizione, in programma domenica 11 giugno, sarà impreziosita dal titolo di Campionato Regionale Triathlon Olimpico 2023 Assoluto&Age-Group, un motivo in più per partecipare all’imperdibile manifestazione della Riviera Romagnola.

Quello del 2022 è stato un grande successo che ha spinto Elite Team Italia a ripetersi anche quest’anno grazie a un nuovo preziosissimo supporto: infatti a partire da questa edizione Bim Triathlon 2023 sarà organizzato in collaborazione con Seo Solutions&Events Organization, società nota a livello internazionale per il grande successo del Giro Handbike, kermesse leader di settore in Europa.

Cresce quindi l’attesa per Bim Triathlon 2023 e la data da segnare in calendario è domenica 11 giugno 2023, occasione per trascorrere una giornata all’insegna dello sport, della condivisione e della scoperta di quei valori che solo il triathlon sa regalare. Già aperte le iscrizioni come singoli atleti, gruppi e società sportive. Una competizione (sia maschile che femminile) che oltre all’impronta sociale e di diffusione dei sani valori sportivi, avrà anche una forte componente competitiva.

Dal nuoto alla corsa passando per la bicicletta, a Bellaria Igea Marina c’è spazio per tutti e la Riviera apre come sempre le porte in nome della sua rinomata accoglienza. A riempire ulteriormente la giornata anche l’animazione di Radio Bruno, dalla mattina fino al primo pomeriggio, per assicurare il meglio anche oltre l’aspetto agonistico dell’evento.

“Siamo già a oltre cento iscritti per questa grande giornata. Le aspettative sono molto alte ma sicuramente non deluderemo i nostri atleti. L’essere anche prova del Campionato Regionale apporta maggiore prestigio alla nostra Manifestazione, stiamo davvero mettendo in campo tutte le risorse disponibili affinché la giornata possa essere memorabile”, il commento di Andrea Arcidiacono, presidente di Elite Team Italia.

Ottime aspettative anche da parte di Fabio Pennella, presidente Seo – Solutions&Events Organization: “Abbiamo accettato questa sfida e come da nostro Dna riusciremo a superarci, tutto il Team è focalizzato su questo importantissimo evento che ci vedrà coinvolti dopo ben due importanti Tappe del Giro Handbike. La nostra attenzione ai dettagli è ai massimi livelli e riusciremo a offrire ai nostri atleti una sport experience senza precedenti”.

Tanti anche gli appuntamenti collaterali in programma, con la gara del Triathlon Olimpico che rappresenterà la punta di diamante. Mancano meno di due mesi a Bim Triathlon 2023 ma i motivi per partecipare ci sono già tutti: lo spirito competitivo, la cornice e i luoghi, i valori dello sport e del triathlon, i messaggi di inclusività e condivisione che stanno alla base dell’organizzazione dell’evento.