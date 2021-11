“Trofeo Città di Rimini”, buona la prima al Garden

Domenica 31 ottobre si è fatta la storia del nuoto a Rimini: presso il nuovo impianto del Garden, vasca da 25 metri da 8 corsie, è andato in scena il 1° Trofeo federale di nuoto “Città di Rimini” al quale hanno partecipato oltre 600 atleti provenienti da tutti Italia in rappresentanza di 17 società. La manifestazione utilizzava le due vasche dell’impianto così da diversificare i riscaldamenti pre-gara rispettando così le normative anti-Covid. “Un grossissimo impegno organizzativo per la prima manifestazione di questo livello svolta al Garden; gestire un flusso di questa portata non è stata cosa semplice per un impianto come il nostro” dichiara Fabio Bernardi DS delle squadre agonistiche e Master della PolisportivaGarden ed organizzatore della manifestazione. “Le cose però sono andate nel miglior modo possibile senza avere il minimo intoppo grazie anche a tante persone che ci hanno dato una mano nella gestione dell’evento” conclude soddisfatto Bernardi.

Venendo ai risultati, tra le file del Garden, bellissima prestazione di Giorgia Genghini (classe 2007) al primo anno della categoria Juniores che ha strappato per la prima volta il pass per i Campionati Italiani Giovanili nei 100 farfalla con il tempo di 1’04”60 (nuovo Record Sociale Assoluto e Juniores). “Era da oltre 17 anni che un atleta della Polisportiva Garden Rimini non si qualificava per gli Italiani ed esserci riusciti alla prima gara federale, poi in casa, per tutto il nostro movimento è sicuramente un fiore all’occhiello segno di un lavoro che sta dando i giusti frutti” dichiara Gianlorenzo Parmigiani tecnico insieme a Davide Delucca della prima squadra.

Belle prestazioni da podio anche per Lorenzo Boga 2004 nei 50 dorso in 27”74 e nei 200 dorso in 2’11”15, Myral Greco nei 400 stile libero in 4’24”45 (nuovo record sociale assoluto) e di tutto il settore giovanile che ha dato segnali incoraggianti da Federico Ferraro, Jude Liam Casini, Ginevra Righetti, Maria Francesco Luciani e Maria Vittoria Tommasini che hanno siglato buoni riscontri cronometrici. La manifestazione è stata vinta dallo Sport Village di Pesaro davanti a Rinascita Team Romagna di Ravenna e Cus Ferrara; il Garden si è piazzato al 7° posto sulle 17 società partecipanti.