Tutto pronto per l’ottava edizione della RiGaSa, la regata d’altura organizzata dal Circolo Velico Riminese

“Al largo insieme” è lo slogan 2021 che il Circolo Velico Riminese ha voluto accostare alla sua regata di punta, la RiGaSa, giunta all’ottava edizione e che partirà il 10 settembre alle ore 17.00 dal porto di Rimini. RiGaSa è l’acronimo dei i way point del percorso, Rimini-Gagliola-Sansego e ritorno a Rimini, che impegnerà gli equipaggi su un totale di 170 miglia no stop. Le imbarcazioni seguiranno un percorso d’altura che toccherà le due coste adriatiche, quella italiana e quella croata, e che si presenta sempre molto tecnico, dove il meteo può rappresentare la chiave strategica per la classifica. La RiGaSa, quindi, offre ai velisti amanti delle regate d’altura, un percorso interessante, dove a fare la differenza sono buone doti sportive e capacità marinaresche. Il cancello di partenza sarà posizionato tra la palata del porto di Rimini ed una boa gialla, con un ulteriore boa gialla di disimpegno al vento, permettendo di seguire le barche anche dal molo.

Il Presidente del Circolo Velico Riminese Leonardo Bernardini ha sottolineato, durante la conferenza stampa di presentazione della RiGaSa, che organizzare regate d’altura è sempre stato l’obiettivo principale del Circolo. Dopo i fasti della Rimini Corfù Rimini e la Rimini Tremiti Rimini, regate storiche del sodalizio riminese, oggi è tempo di guardare a percorsi più brevi ma sempre molto tecnici. La RiGaSa è tutto questo. Lo slogan “Al largo insieme” scelto per la regata ha due motivazioni, ha sottolineato il Presidente Bernardini: il primo per celebrare la sperata uscita dalla pandemia e quindi tornare a navigare. Il secondo motivo è legato al concetto che il Circolo Velico Riminese ha sempre perseguito, quello di far vivere il mare a tutti i riminesi. Alla conferenza stampa è anche intervenuto Donatello Mellina, consigliere federale della Federazione Italiana Vela settore Altura e Diporto Velico.

La RiGaSa è aperta alle categorie in equipaggio, in doppio. Il punteggio, al fine di formulare la classifica, seguirà un sistema di punteggi di compensi per le imbarcazioni in possesso del certificato ORC e in tempo reale per le altre. Nata nel 2013, la RiGaSa vuole essere una regata dove tattica e strategia diventano protagoniste assolute. 170 miglia no stop per attraversare l’Adriatico e ritorno, traguardando i due waypoint naturali dello scoglio della Gagliola e dell’Isola del Sansego rendono questa regata adrenalinica, tecnica e sempre tutta da scoprire. La partenza nel tardo pomeriggio permette agli equipaggi di affrontare la traversata nella notte con l’arrivo sulle coste croate nelle prime ore del giorno. Il traguardo della Gagliola apre la seconda fase della regata che si gioca tra i canali, le correnti e le brezze per raggiungere l’Isola del Sansego. Il cerchio si chiude con il ritorno verso Rimini, da non sottovalutare fino all’ultimo miglio. 23 ore e 16 minuti è il nuovo record di percorrenza della RiGaSa, stabilito nell’edizione 2020 dal Solaris 36 OD di Sailing Team Marione. Un record che apre la sfida nella sfida per le barche iscritte che cercheranno di migliore il tempo di percorrenza delle 170 miglia.

Per l'edizione 2021 della RiGaSa saranno gli equipaggi a promuovere un progetto sociale, o una associazione, che riceverà la donazione di una parte delle quote di iscrizioni. Ogni anno, infatti, il Circolo Velico Riminese devolve una percentuale delle quote incassate per la partecipazione alla regata ad una realtà legata al sociale. "Al largo insieme" è il motto di questa edizione e non vuole solo fermarsi alla navigazione. L'associazione scelta dalla barca che taglierà per prima il traguardo riceverà parte delle quote di iscrizione.

L’edizione 2021 della RiGaSa diventa più social per raccontare il mondo delle regate e coinvolgere gli appassionati. Nasce quindi il contest che decreterà il RIGASISTA 2021, un premio all’equipaggio capace di impersonificare al meglio la figura del velista che partecipa alla RiGaSa. Durante la regata verrà chiesto agli equipaggi di fare video, foto e altri contenuti che possano raccontare la loro “RiGaSa”. I contenuti condivisi sui canali social del Circolo Velico Riminese che riceveranno più consenso decreteranno il vincitore 2021 che sarà omaggiato da una creazione esclusiva di Stileclettico, azienda di Cattolica che produce abbigliamento e accessori con vele di recupero. “Per il Rigasista abbiamo pensato ad uno zaino personalizzato - dichiara Mirko Macciantelli designer e titolare di Stileclettico – perché un RIGASISTA è un velista che porta sempre con sé le emozioni che ha provato durante RiGaSa.”