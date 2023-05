E’ tutto pronto al Tennis Club Riccione per il trofeo “Muccini”, nel tabellone 110 giocatori

Scatta sabato una classica del tennis romagnolo, il trofeo “Muccini” organizzato dal Tennis Club Riccione, torneo nazionale di 3° categoria maschile (limitato al 3° gruppo) che parte dai blocchi con la bellezza di 110 iscritti. Un numero notevole, così come è importante la qualità di questa rassegna, per i tanti giovani al via, diretta dal giudice di gara Simone Lusini. I 3.3 al via sono Vincenzo D’Alise, tre giovani talenti locali come Alberto Maria Mami, Federico Strocchi e Luca Butti, Alessandro Pesaresi, Andrea Battazza, il lanciatissimo Jacopo Fiorini, altro giocatore targato Tennis Club Riccione che ha vinto molto in questa prima parte di stagione, e Leonardo Bertozzi, poi i 3.4 Francesco Serafini, Riccardo Muratori, Pietro Rinaldini, Francesco Pratelli, Federico Magnani, Leonardo Sapucci, Francesco Valente, Pasquale Schiavone e Nicolò Santi. Si parte sabato con il primo tabellone degli Nc.