"Un biglietto, due mondiali": parte la promozione del Misano World Circuit per MotoGp e Superbike

Meno di un mese all’Emilia-Romagna round del mondiale Superbike che, dopo due anni di limitazioni a causa del Covid, quest’anno si annuncia nella sua veste più piena, così come il Gran Premio della Repubblica di San Marino e della Riviera di Rimini, in programma dal 2 al 4 settembre. Per assistere ad entrambi gli appuntamenti torna una promozione imperdibile. Con “Un biglietto due Mondiali” Misano World Circuit, unico circuito in Italia ad ospitare entrambi i campionati mondiali, offre l’opportunità di assicurarsi l’accesso ai due appuntamenti ad un prezzo super vantaggioso. Fino al 5 giugno, al costo di 95 euro, è possibile acquistare l'abbinamento MotoGp-Supe che offre l’accesso alla gara di giugno nel settore Tribuna D e la possibilità di assistere alla domenica della MotoGP nel settore Prato. Le vendite saranno aperte da lunedì 16 maggio alle 12 su Ticketone e in tutti i punti vendita. Saranno in vendita anche i biglietti per i settori Prato - che tornano ad aprirsi dopo due anni - per il Gran Premio della Repubblica di San Marino e della Riviera di Rimini, mentre in occasione del mondiale Superbike il biglietto Tribuna D darà l’accesso anche al Prato 1. Tutte le informazioni sui biglietti e sulle promozioni attive sono disponibili sul sito www.misanocircuit.com.