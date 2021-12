Un inno al motociclismo, celebrati a Riccione i 110 anni della Federazione Motociclistica Italiana: emozione per Antonio Cairoli e Valentino Rossi

Entusiasmante, contraddistinto da grandi emozioni, molto partecipato: l’evento celebrativo dei 110 anni della Federazione Motociclistica Italiana sarà ricordato a lungo. Tenutosi sabato al Palazzo dei Congressi di Riccione, ha messo in mostra il meglio del motociclismo italiano. Piloti e Moto Club accreditati hanno vissuto una storica giornata all’insegna della sconfinata passione.

"Sono immensamente felice di essere qui e poter accogliere piloti, tesserati e Moto Club a questo evento tanto atteso - ha esordito il presidente della Fmi, Giovanni Copioli -. Negli ultimi giorni il motociclismo italiano ha avuto grande visibilità grazie alla visita al Quirinale e ai Fmi Awards, e siamo qui a celebrarlo, merito delle grandi vittorie dei nostri atleti e del lavoro dei sodalizi federali. Rivolgo un pensiero particolare ad Antonio Cairoli e Valentino Rossi, grandi personaggi fondamentali per le due ruote e le cui carriere sono state fantastiche: hanno segnato la storia dello sport. Sono davvero felice di averli qui con noi. Concludo rivolgendo i più sentiti complimenti a tutti i premiati e un ringraziamento alle istituzioni”.

Nel corso dell’evento sono state celebrate le inimitabili carriere di Antonio Cairoli e Valentino Rossi, due piloti che solo l’Italia può vantare e a cui sono stati consegnati prestigiosi premi prodotti da Oms Tijey, business unit di Oms srl. I successi dei due atleti sono stati ricordati ed evidenziati con video emozionali che hanno strappato applausi da parte di tutte la platea. Cairoli e Rossi hanno condiviso il palco, dialogando a lungo sia tra di loro che con il presidente Cairoli.

"Questa giornata mi ha molto emozionato, sul palco ho vissuto momenti toccanti e ringrazio la Federazione per il premio riservatomi - ha affermato Cairoli -. Rivivere la mia carriera, i nove titoli conquistati e le sensazioni del Motocross delle Nazioni è sempre molto bello, così come aver ricevuto da parte del pubblico sentiti applausi". "Ringrazio la Fmi per le emozioni odierne. VR46 e Federmoto collaborano da anni, stanno facendo sistema e i risultati si vedono - ha ricordato Rossi -. Le moto sono la mia passione più grande e sapere che tanta gente segue le corse grazie a me è molto entusiasmante. Le nuove avventure con le quattro ruote? Posso dirvi che a Valencia ho fatto gli stessi tempi che con la MotoGp".

Nel pomeriggio la Fmi ha premiato anche gli atleti che tra il 2012 e il 2021 sono stati capaci di ottenere vittorie iridate e internazionali. Oltre 50 tra piloti affermati e giovani di prospettiva. I Moto Club centenari, poi, hanno ricevuto un’onorificenza con la quale è stato reso merito alla loro storia. Silvia Salis (vice presidente vicario Coni), Erika Stefani (ministro per le disabilità), Renata Tosi (sindaco di Riccione) gli importanti rappresentanti delle istituzioni giunti a Riccione per l’occasione. Subito dopo l’apertura del presidente Copioli, è intervenuto Paolo Simoncelli - che ha sottolineato come “la Fmi stia facendo grandi cose” - e più tardi è stato letto il messaggio di Vito Cozzoli, presidente e amministratore delegato di Sport e Salute.

Presentato dal responsabile della Comunicazione Fmi Giulio Gori e dalla giornalista Vera Spadini, l’evento si è aperto con l’intrattenimento di Max Giusti, molto applaudito dalla platea. I primi piloti a salire sul palco sono stati i vincitori delle Coppe Fimpremiati dal Presidente FIM Europe, Martin De Graaf, e dal Ceo Fim, Emery Francoise; successivamente il vice presidente Fmi Rocco Lopardo ha consegnato riconoscimenti ai Campioni del Mondo Turismo 2018 e 2019.

Il ministro Stefani ha omaggiato i Campioni del Mondo Junior prima della premiazione, da parte di Giovanni Copioli, dei piloti iridati 2012-2021. Questo momento è stato uno dei più sentiti dell’intera cerimonia: i partecipanti Francesco Bagnaia, Enea Bastianini, Cairoli, Lorenzo Dalla Porta, Matteo Grattarola, Andrea Locatelli, Franco Morbidelli e Alex Salvini hanno espresso la loro profonda gratitudine verso la Fmi.

Il vice presidente vicario Fmi Giuseppe Bartolucci ha poi premiato i sodalizi centenari: i Moto Club Baracca, Monza Oscar Clemencigh, Bergamo, Mantovano Tazio Nuvolari, Emilio Marchi, Reggiano, Livorno, Varese e Spoleto. In questo frangente è stato mostrato il video commemorativo di Paolo Sesti, Presidente FMI dal 1996 al 2016 scomparso lo scorso 5 settembre. Dopo il momento dedicato a Valentino Rossi, le celebrazioni sono riprese con le premiazioni della nostra nazionale, che soprattutto quest'anno si è resa protagonista nelle competizioni internazionali conquistando con grande merito il Motocross delle Nazioni, la Sei Giorni di Enduro, la Sei Giorni di Enduro Junior e il Mondiale Motocross Junior. A celebrare i piloti azzurri sono stati Silvia Salis e il presidente Copioli. In chiusura, ecco il momento dedicato a Cairoli prima della conclusione dell’Evento Celebrativo dei 110 anni Fmi, seguito costantemente con forte interesse da parte di tutto il pubblico.