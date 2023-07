La Valconca scalda i motori, prove di abilità, gimkana e divertimento con la "Coppa Città di Morciano"

Morciano di Romagna scalda i motori. Torna domenica 6 agosto l'appuntamento con la "Coppa Città di Morciano Memorial Maurizio Parma", manifestazione non competitiva per auto storiche con prove di abilità, organizzata e promossa dalla Nuova Sam (Scuderia Automobilistica Morcianese, presieduta da Roberto Tordi), giunta alla sua terza edizione.

Si tratta di un appuntamento capace di unire la passione per i motori e la tradizione dei raduni automobilistici cittadini ad un tour per la scoperta e la valorizzazione, anche in chiave turistica, dell'entroterra della Valconca e non solo. Sessanta sono gli equipaggi che si daranno appuntamento a partire dalle 8. Alle 9.45 partenza delle prove cronometrate con un percorso che si snoderà tra Morciano, la World Circuit Squadre di Misano e controlli timbro a San Giovanni in Marignano, Portoverde, Coriano, Gemmano e Montefiore Conca. Alle 12 spazio alla grande novità di quest'anno: la gimkana cronometrata in piazza Risorgimento. Alle 12.30 gran finale con il pranzo presso la Birreria Baraka's.