Valentino Rossi in pista a Misano: per il campione test privati con l'Audi R8

Dopo il primo test del 2022 sul circuito di Magny-Cours, in occasione del suo 43esimo compleanno, Valentino Rossi torna in pista scegliendo il Misano World Circuit per una serie di test privati al volante dell’Audi R8 del team belga WRT. Per il 9 volte campione di motociclismo, infatti, quest'anno segna il passaggio dalle due alle quattro ruote e l'impegno del dottore è quello di fare una bella figura al Fanatec GT World Challenge Europe. Sul tracciato romagnolo, caratterizzato da pista umida, Rossi ha sperimentato un'Audi con una livrea non ancora ufficiale allenandosi in maniera maniacale come sempre ha fatto nella sua carriera. Il 7-8 marzo ritornerà al volante della Audi R8 LMS del team WRT, per il primo test ufficiale al Paul Ricard. La prima gara è in programma dall’1 al 3 aprile a Imola.