Valentino Rossi presenta il casco dell'addio ai suoi tifosi italiani

Un grande cuore giallo dedicato ai milioni di tifosi che, in tutti questi anni, lo hanno seguito sulle piste di tutto il mondo. Come da tradizione, per il Gp di casa Valentino Rossi ha presentato una grafica speciale per il suo casco disegnato come sempre da Aldo Drudi. Un omaggio ai suoi 26 anni di carriera e ai fan che, con le loro bandiere, hanno colorato di giallo le curve degli autodromi. Oltre ai caratteristici sole e luna, anche gli amici a quattrozampe del dottore: i suoi due cani e il gatto in tenuta da tifosi.