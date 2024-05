Vela, oltre 25 barche ai nastri di partenza della storica regata 24 ore di San Marino

A pochi giorni dalla partenza della 24 ore di San Marino, la regata velica unica nel suo genere ed organizzata dallo Yachting Club San Marino, sotto l’autorità della Federazione Sammarinese Vela, oltre 25 barche sono pronte a vivere il ritorno di questo evento diventato iconico. Sabato 1° giugno, infatti, gli equipaggi partiranno alle 15 per compiere, durante le 24 ore successive, il maggior numero di giri del percorso, un triangolo a vertici fissi tra Rimini e Riccione.

Tutto inizierà però già da venerdì 31 maggio alle ore 18,30 presso la tensostruttura del Marina di Rimini con un racconto a due voci, con Paolo Pavarini e Mauro Righetti. L’incontro tratterà il tema del “tempo” visto come successione di secondi, minuti, ore, ed oggi calato in un settore dove la qualità, l'attenzione ai dettagli e le tecnologie avanzate portano alla realizzazione di oggetti particolari e meravigliosi come gli orologi. Ma il tempo è anche un elemento importante ed imprescindibile per la determinazione della longitudine nella navigazione, dove la storia della sua scoperta è ricca di aneddoti e personaggi avvincenti. L’evento è aperto a tutti ed è offerto da Oris e Ciacci Gioielleria, con la collaborazione di Velalibre. Ad accompagnare i racconti ci saranno i vini offerti da Rimini Rebola, partner della regata che omaggerà anche ogni iscritto con una bottiglia ed accompagnerà la cena della premiazione.

Si entrerà nel vivo della regata sabato 1° giugno con il briefing alle 11,30, sempre presso la tensostruttura del Marina di Rimini. La partenza verrà quindi data alle 15 di sabato per chiudersi domenica 2 giugno alla stessa ora. Sarà possibile vedere lo start dalla palata del porto canale di Rimini, dove verrà posizionata anche la postazione ufficiale della regata. Ogni imbarcazione sarà dotata di un rilevatore di posizione che permetterà di seguire in tempo reale la regata ed i passaggi alle boe su una mappa virtuale sul sito ufficiale della 24 ore di San Marino. Grazie a questa applicazione innovativa gli equipaggi potranno condividere dei video che verranno mandati online sulla pagina del tracking.

All’alba del 2 giugno, come da tradizione, ogni equipaggio riceverà dei bomboloni caldi consegnati dai gommoni dell’organizzazione. Un momento speciale ed unico che solo alla 24 Ore di San Marino è possibile vivere. Sempre domenica 2 giugno si svolgerà la premiazione presso la tensostruttura del Marina di Rimini, dove verrà assegnato il Premio Challenger 24 ore di San Marino all’imbarcazione che avrà effettuato il maggior numero di giri del percorso nel minor tempo, alla quale verrà assegnato l'orologio Oris. Il Premio Challenger "Antonio Sorci" allo Skipper più giovane. Premi Trony, con tablet e monopattino elettrico, estratti durante la premiazione.

Al via oltre 25 barche che torneranno in mare per vivere le emozioni di una storica manifestazione velica con una formula unica. A rispondere alla 24 Ore di San Marino, infatti, sono state barche di tutte le tipologie come i Meteor, con una flotta formata da allievi del Circolo Nautico Cervia, e le piccole oceaniche Mini 6.50 del gruppo Banda Altomare Ravenna. Ricca la categoria di barche tra i 9 e 11 metri suddivisa in classe Regata e Crociera. Per le imbarcazioni più sportive saranno presenti Pegaso, Cori 62 del team Foursailing, e due TP52; Blue dell’armatore Bonfiglio Mariotti ed Orlanda di Attilio Sammarini.