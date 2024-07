Vela, cala il sipario sul "Tornado World Championship": ecco i nuovi campioni del mondo

Angelica Kohlendorfer e Klaus Calvin sono diventati i nuovi campioni del mondo della classe Tornado, che vincono anche nel raggruppamento misto (maschio+femmina). Sul podio anche gli svizzeri Marcel e Ben Steiner in 2° posizione, seguiti dai francesi campioni del mondo uscenti Yoan Trecul e Thomas Ferrand che guadagnano il 3°posto. Il titolo di campione iridato giovanile è andato invece all’austriaco Martin Nicolas in coppia con Zöchling Matthäus, che in assoluto si piazzano al 4° posto. La classifica definitiva vede fuori dal podio, invece, i cechi Michaela Pavlisova e Marek Pavlis che fino al penultimo giorno di regata risultavano in 3° posizione, oggi scivolati in quinta.

Festa azzurra per Mirco Mazzini e Andrea Ciavatta, sin dall'inizio in top ten, e risaliti in sesta posizione, dopo un final day molto brillante. Andrea e Edoardo Trerè chiudono buoni 14esimi mentre scendono Luciano Censori e Andrea Pari alla 19°, così come Stefano Sirri e Thomas Venturi ora in 25°, seguiti da Samuele e Vladimiro Selva in 27°. Salgono su, invece, Giacomo Musone e Luca Valentino che dalla 26° arrivano alla 24°. Chiudono invece 29esimi Daniele Balducci e Roberto Cassanelli.

Da segnalare la brillante performance del presidente mondiale della classe Jürgen Jentsch in coppia con Wachsmann Benedikt, Ger211, che insieme hanno conquistato la 9° piazza in overall.

Ancora 2 sono state le prove che si sono svolte in quest’ultima giornata di regata. Durante lo svolgimento della prima, il rinforzo del vento, da 7 nodi in partenza ai 9-10 nodi alla bolina, ha comportato una modifica di percorso per rispettare il target time. Al termine della 9° prova (prima della giornata odierna) vinta con merito da Aut 995, equipaggio mixed, gli austriaci Angelica Kohlendorfer e Klaus Calvin si sono laureati campioni mondiali con certezza matematica e una prova di anticipo Alla decima prova, disputata con vento più intenso, sono risultati primi i componenti dell’equipaggio francese di FRA 02, seguiti da AUT 32, e dai neo iridati austriaci.

Il commento di Gianfranco Santolini, presidente del Club Nautico Rimini: “Le mie congratulazioni vanno ai vincitori Angelica Kohlendorfer e Klaus Calvin e in generale a tutti i prestigiosi concorrenti, che hanno reso spettacolare un evento su cui il nostro Sodalizio ha lavorato con grande scrupolo e passione. Una grande soddisfazione vedere compiersi un evento sportivo di tale portata, che è riuscito, ancora una volta, ad unire la promozione dei valori dello sport, soprattutto verso i più giovani, con la valorizzazione del territorio. Sì perché, anche se questa è stata una manifestazione senior, gli equipaggi giovanili che vi hanno preso parte sono stati diversi e hanno fatto tutti molto bene in gara. Come club infatti la nostra priorità rimane quella di offrire ai giovani un esempio da seguire attraverso la pratica sportiva. Il Club Nautico Rimini ha da sempre una particolare sensibilità verso la parità di genere, un valore che lo sport può diffondere in modo molto efficace e, se l'iride della classe Tornado è stata assegnata, qui a Rimini, a un equipaggio misto, forse questo è un segno di conferma da parte del destino”.

“È stato un immenso piacere partecipare personalmente e patrocinare come Coni il campionato del mondo Tornado 2024 - ha detto poi il Presidente del Coni dell'Emilia Romagna Andrea Dondi - Una manifestazione spettacolare e davvero entusiasmante che ha messo ancora una volta in luce la grande capacità organizzativa del Club Nautico Rimini coordinato dal suo presidente, e nostro amico, Gianfranco Santolini. Grazie a lui e ai suoi collaboratori per aver dimostrato a tutto il mondo le risorse migliori della nostra splendida Emilia Romagna".

Il campionato è stato organizzato dal Club Nautico Rimini in collaborazione con Federazione Italiana Vela (FIV), International Tornado Class Association, Yacht Club Cortina D’Ampezzo, Punto Vela Bellariva e con i patrocini di Regione Emilia Romagna - Sport Valley, Coni Emilia Romagna e Comune di Rimini. L’evento è sostenuto da Piemme Piattaforme Galleggianti, Caffè Poli, Oleificio Corazza, Protectape, Oreficeria Ciacci, Ecodemolizioni, Ottica Lauretta.