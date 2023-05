Vela, prende il largo la stagione 2023 del Circolo Nautico di Cattolica

Sarà una stagione con il vento in poppa per il Circolo Nautico di Cattolica. Le attività sono entrate nel vivo il 7 maggio scorso, con l'iniziativa denominata "Fondali Puliti Romagna", organizzata dal Crs (Coordinamento Romagna Sub), che ha visto il Circolo Nautico di Cattolica impegnato in prima linea con la propria sezione sub e apnea Easy Diver, insieme a sub esperti provenienti da tutta la Romagna, per compiere un'accurata operazione di pulizia e bonifica, restituendo al mare il decoro che merita.

Dal 26 al 27 maggio il Circolo Nautico di Cattolica sarà di nuovo al fianco dell'amministrazione comunale in occasione della tappa cattolichina di Oceanman, uno dei circuiti globali più importanti per il nuoto in acque libere, con più di 30 eventi attivi in 25 paesi diversi. Oceanman Cattolica è una grande conferma nel panorama internazionale degli eventi sportivi e rappresenta uno start per la stagione balneare e turistica di Cattolica, accogliendo nuotatori e famiglie. La scorsa edizione è stata un successo con un 50% di crescita dall'anno precedente e presenta sono tutti i presupposti per continuare questo trend nel prossimo futuro.

Trasmettere la passione per il mare alle nuove generazioni, promuovendo i valori e la cultura legati alla discipline nautiche e al mondo della vela, considerati strumenti di formazione e crescita per i più giovani. E' questa, da sempre, la mission del Circolo Nautico di Cattolica, che si prepara a varare, come di consueto, le proprie scuole rivolte a giovani e giovanissimi, esperti o alle prime armi, interessati ad avvicinarsi alla pratica dell'attività sportiva in mare. Come di consueto, durante la stagione estiva saranno attivati i corsi di Vela Gioco, Vela 1 livello, Vela 2 livello, Vela Preagonistica, Tavole a Vela, Sup, kitesurf e windsurf. Novità del 2023: il corso di Wing Foil. Si tratta di uno sport che da circa un paio di anni sta prendendo piede sulle nostre spiagge: consiste nella conduzione di una piccola tavola su foil che grazie ad una piccola specifica vela riesce a far letteralmente volare sull’acqua gli atleti anche con poco vento.

Nella programmazione del Circolo Nautico di Cattolica ci sarà spazio anche per le regate, in particolar modo per due Selezioni Zonali (di cui una a squadre) della classe Optimist, che vedrà la partecipazione di veliste e velisti anche da altre Regioni, regalando emozioni e tanto divertimento.