Verucchio, bando per l'assegnazione delle palestre in orario extra scolastico

Le associazioni sportive che intendano utilizzare le palestre comunali in orario extrascolastico hanno tempo fino alle 13 di mercoledì 17 agosto per presentare le domande nei termini e le modalità previste dal regolamento del Comune di Verucchio. E’ stato infatti emanato l’avviso pubblico per la loro assegnazione e tutte le informazioni con il relativo modulo sono disponibili sul sito Internet del Comune www.comune.verucchio.rn.it



Potranno farne richiesta esclusivamente le associazioni sportive dilettantistiche, gli enti di promozione sportiva, le associazioni di discipline sportive associate e le federazioni sportive nazionali, in regola con le leggi vigenti. Nella domanda il legale rappresentante dell’associazione dovrà dichiarare fra le altre cose la natura giuridica e la sede della società, il grado di formazione ed esperienza dei responsabili e degli istruttori addetti ai corsi per i quali si richiede lo spazio, la natura, la durata, gli obiettivi, il percorso formativo e i potenziali utenti dell’attività che la società intende effettuare, di essere in possesso di idonea polizza di assicurazione per i partecipanti e le attività (indicando numero polizza e compagnia) e infine, se già assegnatario in precedenza, di essere in regola con i pagamenti al gestore delle quote per l'utilizzo delle palestre a tutta la stagione 2022/2023.



Le domande dovranno essere inviate tramite pec all’indirizzo pec@pec.comune.verucchio.rn.it o consegnate a mano all’ufficio protocollo. Gli esiti e le assegnazioni saranno pubblicati sull’albo comunale online