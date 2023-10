Videosub, ai Mondiali di Cuba due medaglie di bronzo per i riminesi Rabboni e Grandoni

Straordinaria prova dei due riminesi Enrico Rabboni e Roberto Grandoni al mondiale videosub andato in scena nelle acque cubane dall'8 al 15 ottobre in località Varadero. I due subacquei affiliati alla società Sub Rimini Gian Neri didattica Fipsas Cmas, alla loro quarta convocazione, sono riusciti nuovamente a salire sul podio centrando due medaglie di bronzo nelle rispettive categorie “Movie” e “Unedited”.

Queste le loro reazioni a caldo: “Abbiamo fatto una prova straordinaria, considerando che i due film prodotti vengono fatti con solo quattro immersioni totali e otto ore di editing. Due giorni di gara intensi dove non c’è nemmeno tempo di riposarsi o mangiare visto che il tutto deve essere consegnato e supervisionato entro le ore 24.00 del giovedì. Il film intitolato Humans che ha partecipato nella categoria “Movie” è un monito all’uomo a non invadere la natura e a rispettare il mare cercando di salvaguardare la terra e i suoi essere viventi. Ogni volta partiamo con delle idee e cerchiamo di svilupparle sia dal punto di vista della sceneggiatura che della fotografia, lavoriamo duro tutto l’anno per arrivare all’obbiettivo allenandoci in acqua e fuori per poter creare dei film ad alto contenuto artistico".