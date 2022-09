Vittoria amara per Kevin Vandi: vince l'ultima gara ma perde il campionato europeo per 2 punti

Vittoria amara per Kevin Vandi, il riminese del Team L30 Racing impegnato nella categoria S4 della Supermoto, beffato nell'ultimo appuntamento della stagione. Il pilota ha vinto il Gran Premio grazie ad un primo ed un secondo posto ma il suo diretto avversario, Alex Ruiz, nonostante una brutta caduta, ha concluso a punti chiudendo i giochi per il campionato con Vandi secondo a soli 2 punti. In gara 1 Alex Ruiz è partito in quinta posizione, rientrando subito sul gruppo di testa. Al settimo giro una spettacolare caduta ha fatto temere il peggio, ma Ruiz è ripartito andando poi a concludere al sesto posto. Per Kevin Vandi una gara incisiva, con la partenza in seconda posizione e la lotta serratissima con il suo avversario. Vandi ha chiuso al secondo posto, ma grazie alla penalizzazione del suo avversario si è assicurato la vittoria. In gara 2 Ruiz ha ribadito la sua velocità, partendo davanti a tutti nonostante i dolori della caduta della prima frazione, per lui però pesa una penalizzazione di 20 secondi per “jump start” ed è stato quindi retrocesso terzo.

Vandi è partito alle spalle dei due rivali, controllando il terzo posto finale, considerando anche la successiva retrocessione di Ruiz, che gli ha permesso di concludere sul gradino più alto del podio.

“Un altro weekend concluso ai vertici dei due campionati - ha spiegato Ivan Lazzarini, team manager Team L30 Racing. - Non è stato facile, vista la pioggia del sabato e gli inconvenienti in gara, soprattutto nel Campionato Europeo, quando la caduta di Ruiz ci ha lasciati per qualche istante senza fiato, tutto però è andato per il meglio e con Alex mettiamo il primo sigillo di questa stagione continentale. Vandi è stato impeccabile in S4 ed ha chiuso il campionato vicinissimo a Ruiz, a soli 2 punti. Per quanto concerne la S1, Marc ha ragionato molto, mantenendo la leadership, bravi anche Sammartin e Pals, sempre nelle zone alte della classifica. Appuntamento ora a metà Ottobre in Francia a Carole, per l’ultima tappa iridata. Grazie a TM Racing e a tutti coloro che ci supportano nella realizzazione di questi risultati.”